Зафиров: Оставката на правителството в момента не е на дневен ред

Това, което от БСП казахме е, че сме готови да преосмислим участието си в управлението, ако не бъдат защитени социалните придобивки в бюджета. Всичко, което договорихме със социалните партньори и с обществото, е факт в новия проект за бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и председател на коалиция "БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в Николаево, където гостува за празника на града.



"Темата за изборите винаги трябва да е на дневен ред в политиката и в обществото. Ние няма как да се притесняваме, защото всичко, което правим е публично и е за хората", каза той



"Чуваме хората от протеста и както виждате голяма част от исканията за отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред", категоричен е Зафров.