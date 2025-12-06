  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +4 / +11
Варна: +10 / +12
Сандански: +8 / +12
Русе: +6 / +6
Добрич: +7 / +9
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +4 / +5
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +1 / +3

Отново блокада от гъръцките фермери на "Кулата – Промахон" за камиони

  • Сподели в:
  • Viber
Отново блокада от гъръцките фермери на "Кулата – Промахон" за камиони

БТА
A A+ A++ A

Гръцките фермери от района на Серес отново блокираха границата между Кулата и Промахон и спряха движението на тежкотоварни камиони и в двете посоки за неопределено време.

Решението на стачния комитет на протестиращите, които четвърти ден са разположили на "Промахон" над 800 трактора, е било взето малко преди 11 часа и съобщено на гръцките полицейски власти в района, които пък са предупредили колегите си от България.

От 11 часа камионите са спрени и в двете посоки.

На българска територия тировете изчакват в аварийната лента на автомагистрала "Струма" и на паркингите около граничния пункт "Кулата".

От Гранична полиция заявиха за БНР, че в момента гръцките им колеги водят преговори със стачкуващите да посочат крайния час на блокадата.

Това е третият успешен опит на фермерите от южната ни съседка да попречат на нормалното преминаване на шенгенската граница.

При продължилата почти денонощие блокада в четвъртък, голяма част от трафика се пренасочваше през село Кулата и към вътрешността на страната. Това създаде сериозно неудобство и риск за хората в селото, каза кметът Димитър Дамянов.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите