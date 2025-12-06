  • Instagram
Навръх Никулден ново бедствие! Къмпинг "Арапя" е под вода!

Навръх Никулден ново бедствие! Къмпинг "Арапя" е под вода!

Стопкадър
Наводнения по Южното Черноморие заради интензивни валежи. В района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л. дъжд на квадратен метър, съобщиха от BTV.bg

Поражения има край Арапя. Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.

Временно затворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно. Наводнен е и пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.

Местните власти успокояват, че дъждът намалява, а реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

Дежурни екипи са на терен.


