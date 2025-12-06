Навръх Никулден ново бедствие! Къмпинг "Арапя" е под вода!
Наводнения по Южното Черноморие заради интензивни валежи. В района на Странджа и село Изгрев са паднали 130 л. дъжд на квадратен метър, съобщиха от BTV.bg
Поражения има край Арапя. Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.
Временно затворен е републиканският път за с. Варвара заради голямо количество вода на пътното платно. Наводнен е и пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.
Местните власти успокояват, че дъждът намалява, а реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.
Дежурни екипи са на терен.
