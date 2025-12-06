В дъжда и студа: Цанко Цанков и десетки ентусиасти дадоха старт на празника на Бургас

Никулден е - празникът на моряците, рибарите и банкерите.

6 декември е и официалният празник на Бургас.

Никулден започна за десетки бургазлии със събуждащо плуване до Моста заедно с плувеца рекордьор в студени води Цанко Цанков. В този момент той и ентусиастите се гмурнаха в морето за здраве и берекет, въпреки че температурата на водата е едва 14.4°C. Височина на вълните около 2 метра, но това явно не е пречка за всички мераклии, които се включиха в празничното плуване с шампиона ни.

"Влизаме, за да направим една тренировка, която да ни зареди за целия празничен ден", каза Цанко.

Той отправи поздрав към всички именици и жители на Бургас.

Вижте настроението от плажа.



