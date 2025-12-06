„Монд“: Пеевски - олигархът зад „правителство от марионетки“, разпали гнева на българите

„Делян Пеевски е олигархът, който разпали гнева на българите.“ Това пише френският „Льо Монд“ в обширна публикация, според която именно неговото влияние върху „правителство от марионетки“ стои в основата на масовите протести в София дни преди влизането на България в еврозоната. Според изданието Пеевски е превърнал присъствието си в парламента в ключов лост за контрол, въпреки американските санкции и растящото обществено недоволство.

Материалът в МОНД

Ето цялата публикация на френската медия:

Обект на американски санкции, лидерът на малка партия, представляваща турското и ромското малцинство, е обвиняван, че дърпа конците на властта в страна, разяждана от корупция. Докато България трябва да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., опозицията настоява за оставката на правителството, подкрепяно от г-н Пеевски.

„Когато падне Пеевски — не искам аз да съм отдолу.“

Скандиран на мелодията на When the Saints Go Marching In, този лозунг, подиграващ се с олигарха и депутат Делян Пеевски, се превърна в боен вик на десетки хиляди българи. На 1 декември те излязоха за втори път в рамките на по-малко от седмица по улиците на страната с 6,4 млн. жители, членка на ЕС от 2007 г.

За протестиращите, мнозина от които под 30 години, проектобюджетът за 2026 г. – формалният повод за демонстрациите - е само претекст. На 27 ноември консервативният премиер Росен Желязков обяви, че ще оттегли бюджета от дневния ред на парламента. Но още на следващия ден депутатите от управляващото мнозинство се опитаха да го върнат чрез поправки, което отприщи мащабните протести в понеделник.

И макар текстът да беше окончателно изтеглен в сряда, вече са обявени нови демонстрации за седмицата на 8 декември - допълнителен удар за кабинета на Желязков малко преди приемането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г.

Правителство, съставено от „марионетки“

Организатор на протестите и лидер на центристката опозиция, поставил антикорупционната борба в основата на своята програма, Асен Василев настоява не само за оставката на правителството, но и за „оттеглянето от политическия живот“ на Делян Пеевски. Макар да ръководи малка партия, представляваща турското и ромското малцинство, опозицията го обвинява, че „държи юздите на властта“ над кабинет, „съставен от марионетки, чакащи неговите инструкции“. На улицата демонстрантите го освиркват и осмиват като прасе.

Падането на правителството може да доведе до нови парламентарни избори - осми по ред от 2021 г. насам - в държава, в която крайно фрагментираният парламент произвежда хронична нестабилност.

Това далеч не е първият път, в който този 45-годишен политик с внушителна осанка, санкциониран от САЩ от 2021 г. за „системни корупционни действия“, става повод за масови протести в България. Още през 2013 г. неочакваното му назначаване за шеф на ДАНС, едва 32-годишен, предизвика бурно обществено недоволство и доведе до падането на тогавашния кабинет.

Депутат без прекъсване от 2009 г. насам от квотата на ДПС, този олигарх с неясно натрупано богатство винаги е успявал да се наложи като незаменим фактор в политическия живот, като играе ключова роля в сглобяването на парламентарни мнозинства. Правителството на Желязков, което е в малцинство, разчита на подкрепата на 29-те депутати на Пеевски, избрани през октомври 2024 г., когато ДПС получи 11% от вота.

„Капката, която преля чашата“

„Пеевски е по-мощен от всякога“, смята Николай Стайков от Антикорупционния фонд - организация, която от години се опитва да изследва неговото влияние, „простиращо се до съдебната власт и медиите“. Докато реалният произход на богатството му остава неизвестен, в последната си декларация Пеевски заявява, че харчи над 300 000 евро годишно за наемите на осемте си имота и петте си автомобила.

„Макар да не е в правителството, щом Пеевски каже нещо, всички министри се подчиняват. Проектобюджетът, представен без консултации и приет набързо, беше капката, която преля чашата“, казва Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика (ECFR). Текстът предвиждаше увеличение на данъци, за да се финансира значителен ръст на заплатите в сектора за сигурност и на социалните разходи - две мерки, смятани за изгодни за клиентелистките мрежи на Пеевски.

В сряда той категорично отхвърли призивите за оставка, обвинявайки опонентите си в „етническа омраза“ към неговите избиратели. „Само те могат да поискат моята оставка — и ще ми имат все по-голямо доверие“, заяви той гневно пред камерите, преди да влезе в остър спор с опозиционен депутат, който го нарече „мръсен мафиот“.

Символ на безсилието на правосъдието

Макар да не е осъждан, за огромна част от българите Пеевски олицетворява неспособността на съдебната система да се справи с корупцията, смятана за ендемична. За разлика от Румъния, България така и не създаде действаща антикорупционна прокуратура. Настоящите протести обединяват както градските, проевропейски, високообразовани среди, така и активисти от крайно проруската десница, която се надява в последния момент да блокира въвеждането на еврото - нещо, което изглежда малко вероятно.

Пеевски все още разчита на бедния си електорат, особено в ромските общности, които ценят неговите клиентелистки услуги. От руската инвазия в Украйна през 2022 г. насам той се представя като про-западен политик - очевидно с надеждата да постигне отмяна на американските санкции. Въпреки силното проруско течение в България, Пеевски редовно подкрепя доставките на оръжие за Украйна, което му позволи през 2024 г. да бъде приет от няколко европейски посланици в София.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през януари, Пеевски бързо се приобщи към идеологическите му рефлекси. В началото на ноември той създаде парламентарна комисия за разследване на „дейностите на Джордж Сорос и неговия син Александър Сорос в България“ - ход, който НПО-сектора, особено антикорупционните организации, възприема като заплаха за гражданското общество.

Източник: ГЛАСОВЕ

