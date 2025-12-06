ПП–ДБ отхвърля и коригирания проектобюджет, готви се нов протест в деня на вота

Има спад на индустриалното производство. Това предупреди пред БНТ Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Това трябва да притеснява правителството, според него, а властта се занимавала с носталгия по социология. Намираме се в сериозно положение, каза още депутатът.

Те харчат като луд с картечница, заяви Димитров. С харчовете си властта предопределя бъдещо покачване на данъците. Казваме "Не" на този бюджет, подчерта той за коригирания бюджет. Бюджетът имал структурен проблем, по мнението му.

Управляващите бягат от разговор, според него. Икономическите проблеми започнаха много сериозно да се натрупват, опасява се народният представител. Икономиката ни би трябвало да има рекорден растеж, според Мартин Димитров.

Опозицията готви протест в деня на вота. Властта правила антиреформи. Полицията тежко и категорично се провали, смята той за действията на служителите на реда по време на големия протест. Правителството е в политически фалит, категоричен е Димитров. ПП-ДБ искат пълноценно връщане на машинния вот.