Готови за минутка! Никулденски рулца от пушена риба с крем сирене и билки
Апетитно, леко и изискано предястие, което се сервира студено. Приготвя се за минути.
Необходими продукти:
- 300 г пушена риба (по ваш избор)
- 400 г крема сирене
- 2 с. л. наситнен див лук
- пресен копър, магданоз
- босилек за украса
- черен пипер (по желание)
- лимонов сок
В купа комбинирайте сиренето и подправките, и разбъркайте добре. Вземете едно парче от рибата и го намажете със сместа. (Размера на рулата зависи от предпочитанията ви. Ако парчетата риба са големи, може да ги разрежете на по-малки). След това внимателно завийте на руло. По желание може да фиксирате с парти клечка. Укласете с босилековите листа. Същото направете и с останалата риба и крема сирене. Покрийте рулцата с домакинско фолио и ги сложете в хладилник. Извадете ги оттам малко преди сервиране.
Да ви е сладко!
