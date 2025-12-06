  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +4 / +11
Варна: +10 / +12
Сандански: +8 / +12
Русе: +6 / +6
Добрич: +7 / +9
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +4 / +5
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +1 / +3

Готови за минутка! Никулденски рулца от пушена риба с крем сирене и билки

  • Сподели в:
  • Viber
Готови за минутка! Никулденски рулца от пушена риба с крем сирене и билки
A A+ A++ A

Апетитно, леко и изискано предястие, което се сервира студено. Приготвя се за минути.

Необходими продукти:

  • 300 г пушена риба (по ваш избор)
  • 400 г крема сирене
  • 2 с. л. наситнен див лук
  • пресен копър, магданоз
  • босилек за украса
  • черен пипер (по желание)
  • лимонов сок

В купа комбинирайте сиренето и подправките, и разбъркайте добре. Вземете едно парче от рибата и го намажете със сместа. (Размера на рулата зависи от предпочитанията ви. Ако парчетата риба са големи, може да ги разрежете на по-малки). След това внимателно завийте на руло. По желание може да фиксирате с парти клечка. Укласете с босилековите листа. Същото направете и с останалата риба и крема сирене. Покрийте рулцата с домакинско фолио и ги сложете в хладилник. Извадете ги оттам малко преди сервиране.

Да ви е сладко!

#рецепти

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите