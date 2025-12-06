Готови за минутка! Никулденски рулца от пушена риба с крем сирене и билки

Апетитно, леко и изискано предястие, което се сервира студено. Приготвя се за минути.

Необходими продукти:

300 г пушена риба (по ваш избор)

400 г крема сирене

2 с. л. наситнен див лук

пресен копър, магданоз

босилек за украса

черен пипер (по желание)

лимонов сок

В купа комбинирайте сиренето и подправките, и разбъркайте добре. Вземете едно парче от рибата и го намажете със сместа. (Размера на рулата зависи от предпочитанията ви. Ако парчетата риба са големи, може да ги разрежете на по-малки). След това внимателно завийте на руло. По желание може да фиксирате с парти клечка. Укласете с босилековите листа. Същото направете и с останалата риба и крема сирене. Покрийте рулцата с домакинско фолио и ги сложете в хладилник. Извадете ги оттам малко преди сервиране.

Да ви е сладко!