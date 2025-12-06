  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +4 / +9
Варна: +11 / +12
Сандански: +8 / +13
Русе: +6 / +6
Добрич: +7 / +10
Видин: +6 / +7
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +1 / +5

Малко преди полунощ: МФ публикува проектобюджета за 2026-а

  • Сподели в:
  • Viber
Малко преди полунощ: МФ публикува проектобюджета за 2026-а

БТА
A A+ A++ A

Минути преди полунощ Министерството на финансите публикува проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., представляваща мотиви към него.

Очаква се в понеделник да се проведе заседание на Съвета за тристранно сътрудничество и план-сметката да бъде внесена за обсъждане в Народното събрание.

Според новия законопроект отпадат:

– Увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.

– Увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.

– Изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).

Правителство, синдикати и работодатели се споразумяха за увеличение на заплатите в обществения сектор с 10%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите