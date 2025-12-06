Тайната дъщеря на Путин пред украински журналист: Съжалявам за войната ВИДЕО

Предполагаемата тайна дъщеря на Владимир Путин се извини за войната,водена от баща й в Украйна, след като беше спряна на улиита в Париж и засипана с въпроси от украински журналист, чийто брат е бил убит при руски въздушен удар през ноември.

Луиза Розова, 22-годишна диджейка, казва, че "наистина съжалява" за войната, но настоява, че няма власт да я спре, докато бива заснета по улиците на френската столица от журналиста Дмитро Святненко.

"Преди три седмици баща ти уби брат ми", казва Святенко на Розова, визирайки брат си, пилота на дрон Володимир, който според съобщенията е бил убит миналия месец. "Кажи нещо! Подкрепяш ли политиката му?", казва още Святенко, след което я пита как може да живее в Европа, предвид презрението на Путин към Запада.

"Не съм ви давала разрешение да ме снимате", отговаря Розова, покривайки устата си с маска. "Ами, знаеш ли, Киев в момента е без ток и в момента има въздушна тревога. Ние също не сме дали разрешение за това. Как се чувстваш относно политиката на баща си?", продължава Святенко, преди да я попита отново дали подкрепя Путин.

"Какво общо има това с мен?", пита Розова, на което журналистът отговаря: "Ами, той е баща ти. Най-малкото можеш да му се обадиш веднага и да кажеш: "Татко, спри да обстрелваш Киев."

"Ами, разбира се", отговори Розова, преди Святенко да покани младата светска дама в Украйна, за да стане свидетел на разрушенията, причинени от Путин от първа ръка.

"Можеш да дойдеш в Киев и да се представиш по-добре от която и да е система за противовъздушна отбрана "Патриот", казва той, добавяйки, че това може да сложи край на "бъркотията" в страната му.

Святенко дори предлага на Розова да й купи самолетен билет със собствените си пари, след като тя пита как ще стигне до Украйна. "За съжаление, не мога да ви помогна. Много съжалявам", отговаря Розова, преди да изрази съжаление за войната.

"Наистина съжалявам, че това се случва. За съжаление, не нося отговорност за тази ситуация", казва Розова, покривайки лицето си с маска, докато изглежда сякаш е ескортирана от професионален бодигард.

Твърди се, че Розова е дете на Путин и бившата му любовница, чистачката, превърнала се в мултимилионерка Светлана Кривоногих.

Родена през 2003 г., Розова е разкрита като предполагаема тайна дъщеря на Путин през 2020 г. от руската медия "Проект", която посочва "феноменалната ѝ прилика" с предполагаемия ѝ баща. Изданието съобщава, че Путин не е посочен в акта за раждане на Розова, но любопитно е, че е включено "Владимировна", което означава "дъщеря на Владимир".

Розова, завършила художествено училище, е известна с това, че има тесен кръг от познати, но напоследък е по-активна в социалните мрежи. През август тя дори осъди Путин в публикация в Telegram, въпреки че не го спомена по име. "Освобождаващо е да мога отново да покажа лицето си на света", написа тя, съобщи Bild. "Това ми напомня коя съм и кой разруши живота ми."









