Мирослав е големият победител в "Игри на волята", грабна 100-те бона награда

Големият победител в седмия сезон на екстремното състезание "Игри на волята" е Мирослв Великов. Освен че стана първи във финалното класиране, той получи и голямата награда от 100 000 лева.

Бизнесменът най-бързо се справи с пренасянето на тежки вериги, местене на куб, висене на стълба и куки, целене с топка и нареждане на пъзел. Така успя да стигне до победата и да елиминира конкурентите си Калин и Алекс.

"Любов моя, тези пари са твои. Прави каквото искаш с тях, аз си свърших работата", заяви победителят, след като взе чека с паричната награда. "Парите са за жена ми и за малката ми дъщеричка, която скоро ще се роди", заяви той и пред водещите Ралица и Павел.

На второто място се нареди любимецът на зрителите Калин, известен още като "Калин Великолепни". Въпреки че не грабна чека и титлата, любителят на екстремните спортове безапелационно спечели сърцата на аудиторията. "Истината е, че ме е яд, имах много голям шанс, но пак съм доволен. Не е важна победата, а пътят, който си извървял", сподели Калин.

Бронзовият медал отиде при многодетния татко Алекс. Най-възрастният сред финалистите не успя да надвие опонентите си и се класира на престижната трета позиция.



