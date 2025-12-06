  • Instagram
Украйна удари с дрон небостъргач в Грозни, Кадиров се закани да отговори с "личен подарък"

Украйна удари с дрон небостъргач в Грозни, Кадиров се закани да отговори с "личен подарък"
Украински дрон се вряза в небостъргач в Грозни, съобщи в Телеграм канала си чеченският лидер Рамзан Кадиров след съвещание с участието на силовите структури от вътрешното министерство.

Атаката в столицата на кавказката република е поразила една от емблематичните сгради в комплекса "Грозни сити", където имат офиси и много държавни ведомства.

​​​​​Тук се намира и Министерство на туризма на Чечня, Съветът по сигурността, избирателната комисия на републиката, както и офисът на партия "Единна Русия" и други служби.

От удара буквално е изтърбушена дупка в остъклената фасада, обхващаща няколко етажа от високата кула, се вижда на видеа и снимки, разпространени в Телеграм. След удара е последвал пожар.

Кадиров съобщи, че след атаката с безпилотника няма пострадали, предаде ТАСС. Той нарече нападението "израз на безсилие" на украинската армия.

"Подобни действия не са нищо повече от опити за сплашване на цивилни и създаване на илюзия за натиск. Тези, които не са способни да постигнат успех на бойното поле, се опитват да компенсират собствената си слабост, като атакуват цивилни цели", заяви той в Телеграм канала си.




