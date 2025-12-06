Подаръци със специална енергия за късмет и защита

Подаръците са едно от най-хубавите неща, които бихме могли да получим или да поднесем. С повод или без, подаръкът винаги подсказва дали сме се постарали за някого или той за нас или не. Подаръкът може да има символно, специално значение за нас, за човека, на когото го поднасяме или обратното.

Ето няколко идеи за подаръци, които носят късмет и пазят от негативна енергия, подходящи за скъпи за нас хора.

Четирилистна детелина – смята се, че символизира късмет поради това, че се среща много рядко. Може да я поднесете хербаризирана и ламинирана (продават се в някои книжарници), като бижу или в саксия за отглеждане.

Подкова – често се подарява във връзка с брак, за да символизира щастлив и проспериращ съюз. Може да се подари като декорация за дома или под формата на бижу.

Костенурка – като фигурка, бижу или аксесоар. За нея се смята, че е предвестник на късмета както в индийската, така и в китайската традиция. Костенурката във фъншуй представлява сила, позитивност и стабилност.

Икона на свети Христофор (ако знаете, че човекът е вярващ)– покровител на успешните пътувания, смята се, че дарява късмет и защита на пътешествениците.

Вятърни камбанки – нежният звук, който издават, разсейва негативните енергии, което ги прави най-добрата идея за подарък. Вятърните камбанки се поставят на тераса, прозорец и когато духне вятър, те започват да издават прекрасен звук.

Заек под формата на бижу, фигурка за дома – смята се, че носи богатство.

Символът Хамса или ръката на Фатима – представлява мир, защита и сила в несгоди. Често се предлага под формата на аксесоар.

Синьо око – обикновено се дава на тези, които се нуждаят от предпазване от негативни или зли намерения. Синьото око против уроки може да се намери в различни цветове.

Аметист под формата на бижу, декорация за дома – това е един от най-добрите камъни за късмет, който може да подарите. Аметистът също така разсейва негативните енергии, укрепва волята, връзките, намалява тревожността.

Пирамида от зелен авантюрин – зеленият авантюрин, или камъкът на възможностите, е чудесна идея за подарък за късмет за нов бизнес, тъй като се смята, че привлича богатство. Този камък също така представлява сърдечната чакра и следователно канализира потока на енергия около сърцето, като по този начин предотвратява емоционални травми и заболявания.

Гривна или друго украшение, амулет, изработени от следните камъни, за които се смята, че имат силна защита срещу уроки и негативна енергия: черен турмалин, опушен кварц, тигрово око, серпентин (змеевик), обсидиан, лабрадорит, нефрит.