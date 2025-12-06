Силна молитва към Св. Николай Чудотворец за помощ

Николай Чудотворец е един от най-почитаните светци в света и в България. Наричан е още Николай Угодник, Свети Никола. Смятан е за покровител на децата и пътниците.

Почитаме го на 9/22 май (пренасяне на мощите му) и на 6 декември – денят на смъртта.

Може и дори е необходимо да се четат молитви у дома не само в паметните дни, но и във всеки друг. Казват, че Николай Чудотворец неуморно се моли за нас, чувайки всички наши молитви. Той моли Господ на небето да се смили над грешниците и да благослови невярващите.

Как да се молим на свети Николай

Духовенството вярва, че Николай Чудотворец винаги ни чува, дори ако молитвите ни са спонтанни. Ако помолите за помощ извън дома, тогава Николай Чудотворец ще ви чуе и определено ще ви помогне да преодолеете всякакви трудности, да се справите с проблемите.

Ако смятате, че имате нужда от помощ, прочетете тази силна молитва, която ще ви направи по-уверени в себе си, ще облекчи страховете и ще ви постави на правилния път. Препоръчително е да я запомните:

„Свети Николай, угодниче Божий и човеколюбец, посочи ни правилния път в живота, дари ни просветление, щастие и любов, за да ги споделим с близките. Спаси ни от недоброжелатели и всяко зло, дай ни сили да приемем това, което не можем да променим. Укрепи вярата ни, така че да бъдемм по-близо до нашия Бог, Исус Христос, Светия Дух и Всемогъщия Отец. Моли се на Божията майка за здравето на нашите деца и нашите родители. Излекувай нашите духовни и физически рани, за да можем да служим на нашия Бог и да живеем в щастие. Премахни скръбта от сърцата ни, така че светлината на Бог и Неговата любов да озари тъмните ни души.“

Тази молитва може да се чете по време на пътуване, по време на настъпване на лоши мигове в живота, а също и просто така – преди лягане, след събуждане. Помолете Николай Чудотворец за всичко, което ви липсва.

Приживе светецът извършил много добри дела, излекувал много хора и ги насочил в правия път. Нищо чудно, че го наричат ​​Чудотворец, защото още приживе той станал известен с чудеса. Това била силата на молитвата и вярата, така че можете да излекувате душата си с молитви.