Подробен седмичен хороскоп от 8 до 14 декември

♈ Овен

Началото и средата на седмицата при Овните могат да бъдат свързани с финансова нестабилност. Въздържайте се от големи покупки, които с голяма вероятност могат да се окажат неуспешни. Не се препоръчва да вземате кредити. Също така е много важно да не допускате просрочие при плащане на сметки по кредити. Старайте се винаги да помните, че околните оценяват вашите постъпки и от това зависи вашият авторитет и вашата репутация. Преди всичко трябва да се спазват нормите на закона. Никакви нарушения на закона, дори най-невинните на пръв поглед, няма да останат незабелязани и могат да доведат до неприятности. Затова се препоръчва да не търсите обходни пътища и да действате открито. Нека дори не всичко да се получава така, както ви се иска, няма страшно. В края на седмицата може да се засили стремежът към знания. С удоволствие ще учите, ще обменяте мнения. Може да започнете изучаването на чужд език, което ще в се удаде с лкота. Ролята на приятелското общуване ще нарасне.

♉ Телец

Началото и средата на седмицата могат да доведат до кардинална промяна в партньорството. Възможно е за вас да стане особено важна личната свобода в поведението. Но тя е несъвместима със стабилното партньорство, предполагащо взаимни задължения. И именно вие можете да се окажете провокиращият фактор. Преди да настоявате на своята независимост, помислете добре за негативните последици за запазването на партньорството, до които това може да доведе. Като цяло този период може да се окаже доста неспокоен. Нараства рискът от инциденти с неочаквани последствия за вашето финансово положение. Може да понесете загуби поради техническа повреда на имущество, изискваща скъп ремонт. Също така могат да възникват кавги и помирения с приятели. В края на седмицата ще успеете успешно да се справите със сложни ситуации и ще излезете от тях победители. Това е добро време за участие в спортни състезания, екстремни дейности, свързани с риск.

♊ Близнаци

Началото и средата на седмицата са свързани с повишена вероятност за дребни травми на ръцете, пръстите. Възможни са чести повреди във ваш имот. Може да се наложи да поканите у дома майстор за ремонт на електрическата инсталация или сами да се заемете с ремонт на битова техника. Външните обстоятелства могат да се окажат неблагоприятни и вероятно ще бъдете принудени да правите отстъпки или да полагате много повече усилия за преодоляване на препятствия. Техен източник може да бъде вашият началник или вашият партньор. В брачните отношения е по-добре да избягвате изясняване на отношенията, тъй като това само ще задълбочи разногласията. В тези дни може да се сблъсквате с прояви на открита враждебност. Старайте се да се дистанцирате от контакти с агресивни хора. В края на седмицата вашите партньорски отношения могат да се нормализират. Преди всичко помнете, че сега ще можете да уредите всякакви сложни моменти благодарение на спокоен и добронамерен диалог с партньора.

♋ Рак

Началото и средата на седмицата при Раците могат да се окажат нестабилни в приятелските и романтичните отношения. За да избегнете напрежение, е необходимо да не допускате вашият любим човек да контактува с вашите приятели, защото може да възникне конфликтна ситуация между тях. И от едната, и от другата страна може да се появи ревност и борба за вашето внимание. Също така през тези дни може да имате много ежедневни грижи и задачи. За да успеете да се справите с всички дела, звездите ви съветват да съставите списък със задачи, като подредите пунктовете по приоритет. Постепенно преминавайки от един пункт към друг, ще успеете да разчистите куп задачи. Въпреки това се старайте да не допускате прекомерни претоварвания — това може да доведе до влошаване на самочувствието. В края на седмицата ще можете да се мобилизирате и да оптимизирате режима си. При системен подход към режима на сън и бодърстване, както и към храненето и физическите натоварвания, може да се засили енергийният потенциал на организма ви и ще успеете в ежедневните дела.

♌ Лъв

Началото и средата на седмицата при Лъвовете могат да бъдат свързани с някои усложнения в кариерата и семейния живот. Може често да ви викат на работа или да ви задържат там, което негативно се отразява на микроклимата в семейството. Същото се отнася и за възможни неприятности на работното място, когато началството може да ви прави забележки, ако започнете да искате отпуски по семейни причини. Неустойчивото положение в кариерата води до дестабилизация в семейството. Също така звездите съветват да се въздържате от прекомерни увлечения. Сами по себе си увлеченията не съдържат нищо лошо. Сложността е в неумерените увлечения, когато заради тях може да се забравят най-насъщните въпроси. В края на седмицата може да бъдете настроени на романтична вълна. Това е прекрасно време за влюбените, за романтични срещи, любовни признания. Като цяло това са дни на творчески стремежи, когато може да започнете да пишете стихове, да пробвате себе си в изкуствата. Възможно е да ви поканят на увеселително мероприятие.

♍ Дева

Началото и средата на седмицата при Девите могат да бъдат свързани с неприятности от автомобилни пътувания. Ако сте шофьор, възможни са повреди на автомобила и други трудности, пречещи на пътуванията. Това не е най-доброто време за общуване в интернет, включително за виртуални запознанства. Друга проблемна тема може да бъде липсата на взаимно разбирателство в семейството. Когато въпросът засяга състоянието на семейните дела, разногласията, които има при всеки от партньорите, веднага се проявяват и стават предмет на обсъждания и понякога на кавги. Също така не е изключено някой в семейството да не пожелае или да не може (поради болест) да изпълнява своите семейни задължения. В края на седмицата ситуацията ще благоприятства домашните дела. В тези дни повече ще ви интересуват чисто практични теми като почистване на жилището, приготвяне на храна, ремонтни работи, поправка на битова техника. Като цяло този блок от домакинско-битови въпроси може да ви направи много практичен човек.

♎ Везни

При Везните началото и средата на седмицата могат да се окажат неблагоприятни за финансовото положение. Възможно е забавяне в постъпването на пари за извършена работа, поради което може да изпитате неудобство. Особено това се отнася за онези, които имат големи плащания по дългове. Възможни са и щети върху имущество. Въздържайте се от големи покупки. Друга потенциално проблемна тема могат да бъдат контактите ви с околните. Възможни са напрегнати ситуации при общуване с познати, роднини, съседи. За да прекарате тези дни в относително спокойствие, постарайте се да се дистанцирате от околните и да решавате всички въпроси самостоятелно — в този случай няма да ви се наложи да се обръщате към никого за помощ. Не са изключени проблеми със здравето, когато вашата активност ще бъде ограничена. В края на седмицата е прекрасно време за романтични запознанства. Успешно ще върви учене, пътувания. Възможно е да ви поканят на концерт, в кино или на спортни състезания като зрител.

♏ Скорпион

Началото и средата на седмицата при Скорпионите могат да бъдат свързани с нарушаване на стабилността в партньорските отношения. Причина за това може да стане напълно непредсказуемото поведение на партньора. Въпреки всичко запазвайте спокойствие и гъвкавост. И помнете, че при всякакъв развой — вие сте прави. Предмет на безпокойство могат да бъдат материални и финансови проблеми. Може да се сблъскате с недостиг на пари за удовлетворяване на своите желания. За ежедневния живот средствата може да са достатъчни. А за развлечения, посещения на концерти, ресторанти, клубове и приятелски събирания вашите финансови ресурси може да се окажат недостатъчни. Недостигът на пари може да се отрази негативно на романтичните ви отношения. Защото развлеченията изискват средства. А ако с това има трудности, то и програмата за развлечения може да бъде значително ограничена. В края на седмицата ситуацията с финансите се подобрява. Така или иначе може да имате средства, за да зарадвате себе си и близките с покупки.

♐ Стрелец

Началото и средата на седмицата при Стрелците могат да бъдат свързани с известен хаос в ежедневните дела. Ще ви бъде трудно да се заставите да поддържате елементарен ред, тъй като може да има много разсейващи моменти. Често може да се поврежда битова техника и ще трябва да се заемете с това. Друга проблемна тема може да бъде свързана със сложностите в семейните отношения. Това е особено актуално за онези, които са млади, нямат собствено жилище и зависят от родителите. Възможно е да ви ограничат в някои желания, и това да доведе до напрежение. В края на седмицата звездите съветват да се съсредоточите върху личностното развитие. В тези дни при вас се засилва интелектуалният и творческият потенциал, което ще ви позволи най-пълно да реализирате своите таланти. Това е прекрасно време за контакти, пътувания, нови запознанства. Сравнявайки себе си с други хора, ще укрепите самочувствието си, ще повишите самооценката си, което е много важно за пълноценното развитие на личността.

♑ Козирог

Началото и средата на седмицата при Козирозите могат да бъдат свързани с нестабилни романтични и приятелски отношения. Любовни увлечения могат внезапно да възникват и също толкова внезапно да угасват. Не придавайте прекалено голямо значение на чувствата си през тези дни — те могат да се окажат доста изменчиви и несериозни. Същото важи и за приятелските запознанства. Животът може да протича интересно и необичайно, но всичко може да бъде достатъчно ненадеждно. Препоръчва се да се държите открито и добронамерено към околните хора. Не бива да използвате тайни методи и да търсите обходни пътища. Много важно е строго да следвате правилата на поведение в обществото и да не допускате нарушения на нормите на закона. В края на седмицата може да бъдете настроени на тихо и уединено прекарване на времето. Това е прекрасно време за задълбочена работа или изучаване на някакъв предмет. Успешно ще протичат духовни практики като йога, автогенни тренировки, цигун, медитации.

♒ Водолей

Началото и средата на седмицата може да накарат Водолеите да се безпокоят за положението в семейството и кариерата. Не са изключени проблеми в жилището, в комуналното стопанство — с теч на водопровод или късо съединение в електрическите мрежи. Може да се усложнят отношенията с някой от членовете на семейството. Реагирайте оперативно на случващото се. Също така предмет на безпокойство могат да бъдат приятелските връзки. Възможно е контактите с приятели и познати да ви доведат до неприятности. Крайно нежелателно е да влизате с приятели във финансови отношения, да давате назаем голяма сума пари — връщането на дълга навреме ще бъде проблематично. Средства за празно прекарване на времето може да не достигат. В края на седмицата звездите съветват повече да се доверявате на своята интуиция при вземане на важни решения. Освен това мнозина от вас могат да почувстват, че в отделни моменти са надарени с дар предвиждане. Това ще ви помогне лесно да заобикаляте препятствия и да постигате поставените цели много по-бързо и с по-малко усилия.

♓ Риби

При Рибите в началото и средата на седмицата могат да възникнат трудности с информацията. Мимолетни сведения може да постъпват много и хаотично, а действително нужната и полезна информация ще бъде трудно да се получи. Аналогично може да стоят нещата и в контактите. Общуването с околните може да се окаже ненадеждно и да няма значими последици за вас. Също така това е време на чести повреди на транспортни средства и нарушаване на ритъма на пътуванията. Друга проблемна тема може да бъде свързана с трудности при постигането на поставените цели. Възможно е да сте склонни да надценявате своите възможности и да си поставите непосилен товар. Звездите съветват да ограничите амбициите си и да не си поставяте прекалено сложни и мащабни задачи. В края на седмицата могат да се задействат социални или професионални лифтове, които да способстват за повишаване на вашия статус.