20 поверия за Никулден, които е добре да знаете
- Задължително се приготвя рибник - най-често пълнен шаран, печен или варен.
- Рибата се пълни със зърнени храни (ориз, булгур, жито). Тъй като те „навират”, са символ на плодородие и изобилие. Ако шаранът се пълни с орехи, също символизира берекет, а и здраве, тъй като орехите заемат особено почетно място в бита на българина.
- Домакинята замесва обреден хляб или питка, които да са украсени с фигура на риба, лодка или друг символичен образ, близък до лика на свети Николай - за здраве и закрила на дома.
- Стопанките оставят парче от празничния хляб и варено жито на тавана на къщата и наричат „Ела, свети Никола, да си похапнеш и мишките да разгониш“. Така се вярва, че мишата напаст ще изчезне.
- Костите от рибата не бива да се изхвърлят. Те се закопават в земята или се пускат в течаща вода, за да има благополучие в семейството и то да се увеличи.
- Стопанките запазват костта от главата на шарана, която има формата на кръст. Тази кост – "кръхче” или "дъна” се смята за необикновено лековита и се ползва като амулет против уроки. Младите майки я зашиват на шапчицата на новороденото в къщата, за да е здраво. Костта се използва още и от баячки срещу безсъние, силен плач и отоци.
- Ако гостувате на празника в някой северен град или селце в България, могат да ви поканят да си почистите зъбите с кост от рибника, за да са здрави.
- Смята се, че ако всеки сложи в портфейла си люспа от шаран и я носи през годината в него, тя ще му донесе богатство и късмет.
- Люспите от рибата не бива да се търкалят по земята или да се стъпкват – това ще донесе нещастие.
- На носа на нова лодка се поставя икона на светеца – за да пази от беди.
- На Никулден не се плава в открито море. Лодкарите и моряците спират да се движат, за да отдадат почит на свети Николай, техният покровител.
- Вярва се, че светецът „заключва морето“ на Никулден и го „отключва“ на Гергьовден или на 9 май – Летния Никулден.
- От Никулден започва истинската зима - Смята се, че Свети Никола е предвестник на първия сняг, който пада от дългата му бяла брада.
- Неомъжените моми също почитат светеца, който ще им помогне да се задомят: На Никулден те отиват на църква, за да запалят свещ пред иконата на Чудотвореца и оставят дарове в храма, а после отиват на мегдана и се хващат на хорото, за да бъдат огледани от момците.
- Не се работи тежка работа на Никулден, за да не се разгневи светецът.
- Не се дава нищо назаем: вярва се, че така се „изнася“ късметът от дома.
- Къщата трябва да е чиста и подредена, за да бъде годината благословена.
- На празника задължително се канят гости – близки, роднини, приятели, защото трапезата трябва да е споделена.
- В някои райони на България като Странджанския край имат обичай да се оставя парче от празничната питка или хляб, който се нарича на свети Никола.
- Друго поверие гласи, че по времето на този ден можем да предвидим каква ще е годината. Ако натрупа сняг, ще бъде плодородна. Ако вали дъжд, годината ще е добра за царевицата. А ако е топло, ще бъде голяма суша през лятото.
Още по темата:
- » Никога не прогонвайте котка, дошла в дома ви! Ето защо
- » Злокобни бродници носят беди и болести: Как да се предпазим?
- » Ето какво да сложите в портфейла си за повече пари
Коментирай
Най-четено от Любопитно
Дневен хороскоп за 30 ноември, неделя05:43 30.11.2025 | Любопитно
Последно от Любопитно