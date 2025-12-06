  • Instagram
20 поверия за Никулден, които е добре да знаете

Vkusnoteka.bg
  1. Задължително се приготвя рибник - най-често пълнен шаран, печен или варен.
  2. Рибата се пълни със зърнени храни (ориз, булгур, жито). Тъй като те „навират”, са символ на плодородие и изобилие. Ако шаранът се пълни с орехи, също символизира берекет, а и здраве, тъй като орехите заемат особено почетно място в бита на българина.
  3. Домакинята замесва обреден хляб или питка, които да са украсени с фигура на риба, лодка или друг символичен образ, близък до лика на свети Николай - за здраве и закрила на дома.
  4. Стопанките оставят парче от празничния хляб и варено жито на тавана на къщата и наричат „Ела, свети Никола, да си похапнеш и мишките да разгониш“. Така се вярва, че мишата напаст ще изчезне.
  5. Костите от рибата не бива да се изхвърлят. Те се закопават в земята или се пускат в течаща вода, за да има благополучие в семейството и то да се увеличи.
  6. Стопанките запазват костта от главата на шарана, която има формата на кръст. Тази кост – "кръхче” или "дъна” се смята за необикновено лековита и се ползва като амулет против уроки. Младите майки я зашиват на шапчицата на новороденото в къщата, за да е здраво. Костта се използва още и от баячки срещу безсъние, силен плач и отоци.
  7. Ако гостувате на празника в някой северен град или селце в България, могат да ви поканят да си почистите зъбите с кост от рибника, за да са здрави.
  8. Смята се, че ако всеки сложи в портфейла си люспа от шаран и я носи през годината в него, тя ще му донесе богатство и късмет.
  9. Люспите от рибата не бива да се търкалят по земята или да се стъпкват – това ще донесе нещастие.
  10. На носа на нова лодка се поставя икона на светеца – за да пази от беди.
  11. На Никулден не се плава в открито море. Лодкарите и моряците спират да се движат, за да отдадат почит на свети Николай, техният покровител.
  12. Вярва се, че светецът „заключва морето“ на Никулден и го „отключва“ на Гергьовден или на 9 май – Летния Никулден.
  13. От Никулден започва истинската зима - Смята се, че Свети Никола е предвестник на първия сняг, който пада от дългата му бяла брада.
  14. Неомъжените моми също почитат светеца, който ще им помогне да се задомят: На Никулден те отиват на църква, за да запалят свещ пред иконата на Чудотвореца и оставят дарове в храма, а после отиват на мегдана и се хващат на хорото, за да бъдат огледани от момците.
  15. Не се работи тежка работа на Никулден, за да не се разгневи светецът.
  16. Не се дава нищо назаем: вярва се, че така се „изнася“ късметът от дома.
  17. Къщата трябва да е чиста и подредена, за да бъде годината благословена.
  18. На празника задължително се канят гости – близки, роднини, приятели, защото трапезата трябва да е споделена.
  19. В някои райони на България като Странджанския край имат обичай да се оставя парче от празничната питка или хляб, който се нарича на свети Никола.
  20. Друго поверие гласи, че по времето на този ден можем да предвидим каква ще е годината. Ако натрупа сняг, ще бъде плодородна. Ако вали дъжд, годината ще е добра за царевицата. А ако е топло, ще бъде голяма суша през лятото.

#поверия

Коментирай

