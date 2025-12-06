Никулден е! Ето какви са поверията и какво не се прави

На 6-ти декември почитаме Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Празникът е известен още като Никулден и бива честван ежегодно от всички рибари, моряци, пътешественици и банкери.

Първообразът е историческата личност Никола Мираликийски. Той е роден през 270 година в Патара, Мала Азия. Легендата разказва, че той бил човекът, който подхвърлял незабелязано кесии със злато в дома на обеднял баща, след което той омъжва трите си дъщери. Приписват му се много чудеса, които избавят моряците и пътуващите по море от водните стихии.

Жизненият му път приключва през 142 година. През 1087 година мощите на Свети Николай са пренесени в Бари, Италия. Те се съхраняват там и до днес в базилика, която е построена в чест на светеца.

Името Николай означава „побеждаващ“. Според православната църква той е патрон на рибарите. Той е господар и на водния свят – водните демони и рибите.

Според народните вярвания, когато шестимата братя светци си разделяли света, на Николай се паднали всичките води. Отредено му било по вода да ходи, кораби да води, по морета ветрове да спира.

Той има покровителство над морските бури и урагани. Затова в този ден лодките и корабите не плават в открито море. Рибарите, моряците и техните семейства участват в тържествената литургия, а след това организират буйни празненства за празника.

Според легендата Свети Никола, освен покровител на рибарите и мореплавателите, е покровител и на банкерите. Преди да го канонизират за светец той бил лихвар, който помагал на бедни и безпарични, като раздавал богатството си.

Преданията казват, че Свети Никола спасил една пробита лодка от потъване като запушил дупката именно с шаран – това е причината традиционно, именно тази риба да присъства на празника. Някога на никулденската трапеза задължителен бил рибника (шаран изпечен в тесто) и обреден хляб (в различните населени места се нарича никулски хляб, колак, боговица, светец), които се осветявали.

Коледните елхи се украсяват на 6-ти декември, а на трапезата задължително трябва да има риба, чието тяло е покрито с люспи. Ето защо шаранът се приема за задължителната риба на този празник.

Смята се, че Свети Никола е предвестник на първия сняг, който пада от дългата му бяла брада.

Тъй като Никулден е по време на Коледните пости (които свършват на 24 декември), на трапезата освен рибата присъстват и други постни ястия – постни сърми и пипер с ориз, боб, варена царевица, жито и други.

Костите от рибата не бива да се изхвърлят. Те се закопават в земята или се пускат в течаща вода, за да има благополучие в семейството и то да се увеличи.

Според поверието, когато чистите рибата трябва да внимавате да не настъпите някоя паднала люспа, защото можете да се разболеете и умрете.

Традиция е и да се сложат най-големите люспи от шарана в портфейла – за да носи пари през цялата година.

В никакъв случай обаче не трябва да слагате на трапезата си "гола” риба, тъй като се смята, че това е на бедност и тегоби.

Традиция е цялото семейство да се събере край празничната трапеза.

Хлябът се разчупва от стопанина, вдигнат високо над масата и масата не се прибира през целия ден.

Девойките, които искат да се задомят, трябва да се помолят за това рано сутринта на 6 декември.

Според обичая стопанките запазват костта от главата на шарана, която има формата на кръст. Тази кост – "кръхче” или "дъна” се смята за необикновено лековита. Майките я пришиват на шапчиците на новородените си деца, за да ги предпазят от "зли очи” и уроки.

Когато се прави нова лодка, в нея трябва да се вгради икона на Св. Николай. Вярва се, че тя пази лодката от бурите и ветровете.

На Никулден именици са: КОЛО, КОЛЬО, КОЛЧО, НЕНА, НЕНКО, НЕНО, НЕНЧО, НИКО, НИКОЕЛА, НИКОЛ, НИКОЛА, НИКОЛАЙ, НИКОЛЕТ, НИКОЛЕТА, НИКОЛИНА, НИНА, НИНО, Ника, Нико, Никола, Николай, Николина, Никулина