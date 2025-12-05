Легендарният ген. Красимир Петров: МВР е ударило дъното и продължава да копае надолу

МВР е ударило дъното и продължава да копае надолу.

Това мнение изказа в предаването "РадиоТочка" бившият ръководител на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) ген. Красимир Петров, заемал различни ръководни длъжности в МВР.

"Трябва да има някой, който да поема отговорността. Да застане отпред и да каже да се изпълнява това, което казва".

Според него полицията не е предотвратила вандалските прояви вечерта след многохилядния протест на 1 декември, защото ръководството е искало да се презастрахова:

"Предпочетоха да има материални щети, но да няма човешки жертви. И всичко да бъде пито - платено. ... На хората им дойде до гуша от това управление и излязоха, но на мирен протест, а на тази шепа хулиганчета им дойде добре дошло да се скрият сред множеството и да предприемат вандалските си действия. ... Може и да са били организирани и нарочно вкарани в протеста, за да го опорочат. Целта е да се предизвика ексцесия, да покажат: "Ето виждате ли ние кои сме! Ние ще оправим тази държава със силовите средства".

По думите му това са били футболни хулигани, които търсят всякакъв повод, за да влязат в сблъсък с полицията:

"Ако се бяха организирали колегите да тръгнат и да ги обградят... Ако си лидер, трябва да ги поведеш. Има директор на Полицията, директор на СДВР. Аз не съм запознат на кого беше възложен планът да го реализира. ... Полицията много добре ги знае кои са и можеха да ги разпознаят".

Според ген. Петров опозицията е "умряла отвсякъде":

"Погледнете ги, че не могат да се организират да направят една обща позиция и да се обединят. Те са орел, рак и щука. На управляващите това им е добре дошло".



