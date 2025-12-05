Поразен от Украйна с морски дронове санкциониран танкер „Kairos“ заседа край Ахтопол

Танкер, плаващ под чуждестранен флаг, е заседнал край бреговете на Ахтопол.

Това е санкционираният Kairos, един от двата кораба поразени при украински удари с безпилотни морски дронове "Sea baby" преди два дни, съобщи специализираният портал maritime.bg.



Изпълнителна агенция "Морска администрация" заедно с "Гранична полиция" и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателния съд.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че корабът е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което са изпратени катер на "Гранична полиция" и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Танкерът е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.

След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията. Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха.

Екипажът на кораба е в безопасност с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация, добавиха от пресслужбата на областния управител на Бургас.

По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд. Поради бурното море експертите са преценили, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, ще бъдат извършвани в светлата част на денонощието.

Танкер KAIROS е част от санкционните списъци на ЕС, Великобритания и Канада

Танкер KAIROS е суецмакс, построен през 2002 година. Съдът има дедуейт 78845 т. Корабът е част от санкционните списъци на Европейския съюз от 21 май тази година. Вписан е в санкционните списъци на Великобритания от 21.07.2025 г., както и на Канада от същия месец.

Съдът плаваше с направление към Новоросийск, когато попадна под ударите на украински „морски бебета“, безпилотни морски ударни платформи.

България е единствената страна на Черно море, която не осъди нападенията от страна на Украйна, уточняват още от maritime.bg.