Съдът на ЕС не е решавал за допустимостта на жалбата срещу влизането ни в еврото

Съдът на ЕС не е решавал за допустимостта на жалбата срещу влизането ни в еврото
Съдът на ЕС опроверга информацията, че е допуснал разглеждането на жалбата срещу влизането на България в Еврозоната от 1 януари. Това се казва в съобщение от Съда, с което БНР разполага.

"Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", се посочва в съобщение от Съда на ЕС по повод жалбата.

В профила си във ФБ, бившият вицепремиер от кабинета на Жан Виденов - Румен Гечев съобщи, че е бил уведомен, че Общият европейски съд с решение от 28 ноември 2025 г. е приел за допустима исковата молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

От Съда на ЕС уточняват, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз.

"Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи. Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", подчертават от базираната в Люксембург институция.

Оттам допълват, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото.

