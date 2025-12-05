  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +13
Пловдив: +7 / +12
Варна: +12 / +12
Сандански: +12 / +12
Русе: +9 / +9
Добрич: +10 / +10
Видин: +9 / +10
Плевен: +7 / +12
Велико Търново: +6 / +10
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +6 / +6

Бюджетът на София за 2026 г. ще бъде 1,81 млрд. евро

  • Сподели в:
  • Viber
Бюджетът на София за 2026 г. ще бъде 1,81 млрд. евро

БТА
A A+ A++ A

Бюджет на София за 2026 г. ще бъде 1,81 млрд. евро, което е с 23% повече от текущата година. Очакваните средства от държавата за делегирани дейности са 727 млн. евро, собствени приходи 590 млн. евро, заеми в размер на 407 млн. евро, други източници - 107 млн. евро.

Данъците и таксите за софиянци няма да се увеличават, увери заместник - кметът по финанси Георги Клисурски:

"Няма увеличение на данъчните ставки, няма увлечение в, например, такса битови отпадъци - нито за физическите лица, нито за бизнеса. Няма увеличение в данък недвижими имоти или в данък МПС. Всичко остава непроменено за гражданите. Ние ще се опитваме да реализираме повече приходи чрез по-добра събираемост, контрол, разширяване на базата, от която събираме, но без да натоварваме гражданите достатъчно".

Приоритети за кмета на София Васил Терзиев ще бъдат всичко свързано с образование – изграждане на детски градини и осигуряване на грижа за всяко едно дете. Това означава довършването на новите сгради на детски градини, проектиране на нови и започването на строежи.

На следващо място за кмета Васил Терзиев ще бъде транспорта:

"Подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, инвестиции в релсов път, нови булеварди и улици".

Третата голяма тема е инвестиции в кварталите.

И тази година ще има граждански бюджети, като ще се разширява финансирането за проектите, предложени от жителите на София. Ще бъдат предоставени повече средства и на районните администрации.

#София #Васил Терзиев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите