Бюджетът на София за 2026 г. ще бъде 1,81 млрд. евро

Бюджет на София за 2026 г. ще бъде 1,81 млрд. евро, което е с 23% повече от текущата година. Очакваните средства от държавата за делегирани дейности са 727 млн. евро, собствени приходи 590 млн. евро, заеми в размер на 407 млн. евро, други източници - 107 млн. евро.



Данъците и таксите за софиянци няма да се увеличават, увери заместник - кметът по финанси Георги Клисурски:



"Няма увеличение на данъчните ставки, няма увлечение в, например, такса битови отпадъци - нито за физическите лица, нито за бизнеса. Няма увеличение в данък недвижими имоти или в данък МПС. Всичко остава непроменено за гражданите. Ние ще се опитваме да реализираме повече приходи чрез по-добра събираемост, контрол, разширяване на базата, от която събираме, но без да натоварваме гражданите достатъчно".

Приоритети за кмета на София Васил Терзиев ще бъдат всичко свързано с образование – изграждане на детски градини и осигуряване на грижа за всяко едно дете. Това означава довършването на новите сгради на детски градини, проектиране на нови и започването на строежи.



На следващо място за кмета Васил Терзиев ще бъде транспорта:



"Подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, инвестиции в релсов път, нови булеварди и улици".



Третата голяма тема е инвестиции в кварталите.



И тази година ще има граждански бюджети, като ще се разширява финансирането за проектите, предложени от жителите на София. Ще бъдат предоставени повече средства и на районните администрации.