Орбан заплаши ЕК със съд, ако заобиколи унгарското вето върху забраната за внос на руска енергия

ФБ/Виктор Орбан
Унгария ще съди Европейската комисия, ако тя заобиколи ветото на Будапеща върху планираните санкции срещу закупуването на руски газ и петрол, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ, цитирана от БТА.

В интервю за унгарското обществено радио Орбан подчерта, че "Брюксел играе непочтено", тъй като представя забраната за внос на руски нефт и газ като като мярка в областта на търговската политика, а не като санкционен инструмент. Той обясни, че по този начин ЕС си осигурява възможност решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство, а не единодушно, заобикаляйки унгарското вето, като, според Орбан, ЕС действа "напълно незаконно".

Унгарският премиер определи действията на Европейската комисия като "явно нарушение на принципа на правовата държава" и подчерта, че въпреки че съдебният процес ще бъде дълъг и няма да реши незабавно проблема, Унгария трябва да изпрати ясен сигнал, че ЕС "е загърбил върховенството на закона и злоупотребява с властта си".




#Виктор Орбан #ЕК #руски газ #Антируските санкции

