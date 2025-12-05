Орбан заплаши ЕК със съд, ако заобиколи унгарското вето върху забраната за внос на руска енергия
Унгария ще съди Европейската комисия, ако тя заобиколи ветото на Будапеща върху планираните санкции срещу закупуването на руски газ и петрол, заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ, цитирана от БТА.
В интервю за унгарското обществено радио Орбан подчерта, че "Брюксел играе непочтено", тъй като представя забраната за внос на руски нефт и газ като като мярка в областта на търговската политика, а не като санкционен инструмент. Той обясни, че по този начин ЕС си осигурява възможност решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство, а не единодушно, заобикаляйки унгарското вето, като, според Орбан, ЕС действа "напълно незаконно".
Унгарският премиер определи действията на Европейската комисия като "явно нарушение на принципа на правовата държава" и подчерта, че въпреки че съдебният процес ще бъде дълъг и няма да реши незабавно проблема, Унгария трябва да изпрати ясен сигнал, че ЕС "е загърбил върховенството на закона и злоупотребява с властта си".
