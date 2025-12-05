Два неидентифицирани обекта плават в Черно море, военните ги следят
Два неидентифицирани обекта са били забелязани да плават в Черно море днес, предава Диджи24. Медията се позовава на представители на румънските военноморски сили, според които най-вероятно не става въпрос за морска мина.
Кораби на бреговата охрана са в района и наблюдават дистанционно обектите. Издадено е и предупреждение за навигация към корабите да избягват района, докато ситуацията не се изясни.
В сряда румънски военни неутрализираха морски дрон край бреговете на Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, напомня БТА.
