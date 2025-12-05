Връщат наборната военна служба в Германия
Бундестагът прие закона за връщане на наборната военна служба в Германия. Следващата година младежите от набор 2008 година ще са длъжни да попълват въпросник, но военната служба остава доброволна, предаде АРД. Въпросникът ще бъде предоставян и на момичетата, навършили 18 години.
Целта на министерството на отбраната в Германия е да увеличи срочно служещите, запазвайки доброволния принцип. Ако обаче не бъде достигната необходимата бройка, ще бъде внесен нов законопроект в Бундестага за преминаване към задължителна военна служба. Казармата в Германия беше отменена през 2011 г.
Министърът на отбраната Борис Писториус нарече приемането на закона "важна стъпка" за укрепване на отбранителните способности на Германия.
"Това решение не е лесно", подчерта Писториус на фона на провеждащи се днес в много градове ученически протести срещу връщането на казармата.
