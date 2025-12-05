  • Instagram
Главният оперативен директор на "БТВ медиа груп" се оттегля

БТА
Считано от 1 януари 2026 г., Господин Йовчев ще се оттегли от поста на главен оперативен директор (COO) на "БТВ медиа груп", по взаимно съгласие. Това съобщават от екипа на медията в писмо до медиите.

"Изразявам искрена благодарност към Господин Йовчев за неговия професионализъм, лидерски качества и всеотдайност по време на дългогодишната му работа в компанията. През цялата си кариера той е имал значителна роля в оформянето на медийния пейзаж, допринасяйки за модернизирането на дейността, цялостното развитие на съдържанието и българската медийна индустрия. Неговата експертиза и опит са оставили трайна положителна следа, както в БТВ и CME, така и в целия медиен сектор", казва Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на "БТВ медиа груп".

От началото на месец януари 2026 г., към Управителния съвет на "БТВ медиа груп" в лицето на Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор и Боян Калчев, главен финансов директор, ще се присъедини Велимира Петрова, директор "Продажби", предаде БТА. Господин Йовчев ще продължи да консултира CME по европейски регулаторни въпроси, използвайки своя богат опит в областта на медийните регулации, уточняват от медията.

