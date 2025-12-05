Европа никога няма да се върне към руския газ

Законодателите на ЕС постигнаха историческо споразумение за прекратяване на зависимостта от руски газ до 2027 г., което отбелязва решителен завой в енергийната политика на Европа. В интервю за Euronews комисарят по енергетика на ЕС Дан Йоргенсен заяви, че блокът няма да се върне към руска енергия, дори и след евентуално мирно споразумение в Украйна. Той подчерта необходимостта ЕС да не повтаря грешките от миналото и отбеляза, че се подготвя и забрана за руски петрол.

Споразумението предвижда пълно постепенно изключване на руския тръбопроводен газ и втечнения природен газ (LNG), което Йоргенсен определи като „точка, от която няма връщане“ за Европа. Той посочи политическите предизвикателства при постигането на сделката, като особено отбеляза, че санкциите изискват единодушно одобрение от всички 27 държави членки, поради което мярката беше приета чрез търговска процедура.

Прилагането ще е постепенно, за да се смекчат евентуални проблеми с доставките. Краткосрочните LNG договори, сключени преди 17 юни, ще бъдат забранени от 25 април 2026 г., а краткосрочните тръбопроводни договори ще бъдат забранени от 17 юни 2026 г. Дългосрочните LNG договори могат да продължат до 1 януари 2027 г., съгласно 19-ия пакет санкции на ЕС. За дългосрочните тръбопроводни договори забраната влиза в сила на 30 септември 2027 г., като срокът може да се удължи до 1 ноември 2027 г. в зависимост от нивата на запасите в различните държави членки.

Йоргенсен изрази разочарование от Унгария и Словакия, които са сигнализирали против забраната, но повтори, че Комисията е готова да подпомогне държавите членки, които са изложени на риск от прекъсване на доставките. Сделката отразява решимостта на ЕС да запази енергийната си независимост и да предотврати бъдеща манипулация от Москва, като същевременно подкрепя Украйна в текущия конфликт.