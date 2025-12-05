  • Instagram
Украинските антикорупционните служби разследват депутат по подозрение в мащабна схема за подкупи

Украинските антикорупционните служби разследват депутат по подозрение в мащабна схема за подкупи
Украинските антикорупционни органи и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са разкрили престъпна група, за която се предполага, че е ръководена от действащ народен представител, съобщи Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) на 5 декември.

Според източници от правоохранителните органи, цитирани от украинското издание "Украинска правда", става дума за Анна Скороход от партия „За бъдещето“, която е заподозряна в приемане на значителен подкуп. Властите, по непотвърдена информация, са извършили обиск в дома й.

Скороход реагира в социалните мрежи, като определи действията на органите като „директен натиск върху опозицията“ и опит да бъде възпрепятствана политическата й дейност.

Името й се появява в записи, свързани с най-голямото текущо антикорупционно разследване в страната, което засяга държавната ядрена компания „Енергоатом“. Все още не е ясно дали настоящите обиски са пряко свързани с това дело.

Скороход беше избрана в парламента през 2019 г. от листата на партията „Слуга на народа“ на президента Володимир Зеленски, но впоследствие беше изключена. Тогава парламентарният лидер на партията Давид Арахамия я обвини, че е опитвала да подкупва други депутати - обвинения, които тя отрече. През 2020 г. тя се присъедини към партия „За бъдещето“, където продължава да бъде депутат.

