Българите могат да започнат да отделят едва 50-100 лв. на месец за инвестиции

Какъв доход ви е необходим, за да започнете да инвестирате?

У нас финансовият мит, че инвестирането е само за богатите, все още е реалност. Нов анализ на Freedom24 показва, че българските домакинства могат да започнат с едва 50-100 лв. на месец.

Изследването, направто от платформата, цитира скорошни данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че повечето български домакинства могат реалистично да започнат да инвестират с относително скромни месечни вноски.

Според НСИ средната брутна заплата в България през третото тримесечие на 2025 г. е 2 549 лв., което съответства на около 1 950 лв. нето. Въпреки че тази сума може да изглежда скромна, моделът на платформата показва, че редовните, малки вноски могат да имат много по-голям дългосрочен ефект от високия доход сам по себе си.

Използвайки средната нетна заплата като ориентир, платформата определя три реалистични нива на месечни вноски.

Колко средства могат да отделят домакинствата на месец?

Домакинствата могат да започнат, като отделят 5% от дохода си – приблизително 100 лв. на месец, което представлява минималната граница, достъпна за повечето семейства. 10% от дохода, или около 200 лв. месечно, е подходящо за тези, които са готови за последователно инвестиране.

Домакинствата с надсреден доход или по-активна спестовна стратегия могат да отделят 15%, или около 300 лв. месечно. На практика, суми от 50, 100 или 200 лв. на месец са най-реалистичните начални точки за българските семейства.



Анализът показва, че месечна вноска от 100 лв. представлява само 5,1% от средната нетна заплата от 1 950 лв. Домакинства с доход 1 200 лв. ще трябва да отделят 8,3%, докато домакинства с доход 2 800 лв. ще отделят едва 3,5%. Това показва, че практически всеки може да започне да инвестира с малки и постоянни вноски.

Истинската бариера за инвестиране е много по-ниска, отколкото се смята. Инвестирането не започва, когато домакинствата имат „излишни пари“, а когато се формира навикът да се отделят дори малки суми. За българските семейства започването с 50, 100 или 200 лв. на месец е постижим първи стъпка към изграждане на дългосрочен капитал. След като инвестирането стане рутина, парите започват да работят за вас, а финансовата сигурност се определя не от високия доход, а от решението да направите първата стъпка.