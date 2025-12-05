Петър Мицин постави нов рекорд
Петър Мицин подобри националния рекорд на 800 метра свободен стил по време на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.
Българинът финишира за време 7:46.98 минути и подобри досегашното си върхово постижение от 7:47.77 минути, което постави преди две години на Европейското в Отопени.
Времето на Мицин му отреди 17- място и не бе достатъчно за влизане във финала на дисциплината.
Най-добро време в сериите регистрира 18-годишният германец Йоханес Либман, чието постижение от 7:30.94 минути е нов световен рекорд за юноши.
Диана Петкова завърши 19-а на 200 метра съчетано и е първа резерва за полуфиналите.
Петкова финишира с време 2:11.63 минути, което е близо две секунди по-слабо от националния й рекорд в дисциплината.
