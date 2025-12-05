Леденият парк на София тази зима ще бъде с още по-голяма площ

Леденият парк в София тази зима се разширява с още един декар, с дължина на алеите вече над един километър и с промоционални семейни и групови билети с намаление.

Най-голямата пързалка на Балканите бе официално открита в Княжеската градина до Орлов мост с кратка церемония, изпълнения на млади таланти във фигурното пързаляне и много усмивки. Леденият парк ще работи четвърта поредна година с подкрепата на Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“.

Пързалката отново превръща голяма част от градината в огромна спортна арена, а жители и гости на града ще могат да ползват атрактивното съоръжение поне до 15 февруари.

Леденият парк бе открит от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, който благодари на всички, спомогнали за изграждането на съоръжението, даващо възможност на гражданите и гостите на града да се насладят на едни от най-популярните зимни спортове. Пързалката е разположена на площ от 13 000 кв. м., от които 5 000 кв. м. са ледено поле – това е с един декар повече от миналата година.

Паркът има три ледени полета и множество алеи

"С изграждането му София се нарежда до големите европейски столици, които имат дългогодишна традиция в използването на градски съоръжения за зимни спортове", каза Петров преди да изтъкне социалната ангажираност на съоръжението, тъй като от началото на 2026 г. отново всеки ден ще има по 3 часа за организирано посещение на децата от столичните училища.

Леденият парк е разположен в Княжеската градина срещу СУ „Св. Климент Охридски“. Няколкото ледени полета са свързани с широки алеи с дължина над 1 км. Зимният атракцион разполага с повече от 2500 чифта кънки, 60 тренажора и 15 инструктори.

Около пързалките е изграден Коледен базар, къщички с традиционни храни и напитки, сектор за презентации и за провеждане на събития под егидата на Столична община и много други. На място има инструктори, които ще преподават начални уроци, ще работят по програма за деца и ще следят за безопасността на посетителите.