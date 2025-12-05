  • Instagram
Борисов вече и в TikTok: Изцяло нов бюджет до Нова година

Борисов вече и в TikTok: Изцяло нов бюджет до Нова година
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се опитва да достигне до по-младите избиратели в България, като отново публикува видео, коментирайки бюджета, в платформата TikTok.

"Надявам се следващия понеделник-вторник да бъде внесен бюджет", заяви той.


Борисов отбеляза кои са най-важните неща за партията му:

"Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ са отпадането на данък дивидент, осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати. В социалната сфера 10% увеличение за всички българи, както и пенсиите, както и майчинските и всички останали договорености, които се надявам днес Тристранката да одобри и синдикати, бизнес и правителство и следващият понеделник-вторник да бъде внесен бюджет."

