Желязков успокоява плевенчани: Няма да има воден режим през лятото на 2026 г.

Плевен няма да бъде на воден режим през лятото на 2026 г., обеща премиерът Росен Желязков по време на блицконтрола в Народното събрание. Въпросът към него беше на Петър Петров от "Възраждане", който информира, че в парламента има доклад на Националния борд по водите, от който се виждало, че през ноември е проведено едно заседания на борда, в който влизат седем министри. Какви мерки ще вземете да решите проблемите с водната криза в България и за поносима цена на водата за всички български граждани, попита депутатът.

Това, което сме заявили, че Плевен няма да бъде с режим през лятото на 2026 г., съм сигурен, че ще бъде изпълнено и ние категорично сме го казвали, подчерта премиерът. По думите му, това важи и за всички останали места, където този проблем с десетилетия е бил отлаган, нерешаван и няма целенасочени инвестиции.

Националният борд по водите беше създаден след решение на НС във връзка с кризата и режима на водата в Плевен, отбеляза Желязков, цитиран от БТА. Всички чувствителни точки, населени места, свързани с водните загуби, непълноценното функциониране на ВиК инфраструктурата и плановете на ВиК дружествата са отразявани при заседанията на борда, чиято задача беше разширена с проблеми по отношение на процесите, които от десетилетия не са регулирани координационно, нормативно с поддръжката и почистването на речните корита, каза той.

Министър-председателят информира, че от създаването на борда дейностите по намаляване на водните загуби, свързани с непълноценното функциониране на общинската инфраструктура, са адресирани към съответните ВиК дружества, ВиК Холдинга, "Напоителни системи“ и други институции.