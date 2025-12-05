ПГ на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия „Анти-Сорос“

Парламентарната група на ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за закриването на временната комисия "Анти-Сорос", съобщиха от пресцентъра на партията.

Комисията установява факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт, отбелязват от парламентарната група.

“Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган”, пише в мотивите на решението.

“Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици”, пише още в проекта на решението.

В проекта се посочва, че предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание. Според проекторешението временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.