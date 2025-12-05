Часове преди Никулден: Рибен фест в София с атракции, пазар и кулинарни демонстрации

От 3 до 6 декември столицата е домакин на Рибния фест – традиционно събитие, предшестващо Никулден. Фестивалът се провежда на площад „Гина Кунчева“, в близост до паметника на Васил Левски, и събира рибари, производители, кулинари и посетители от цялата страна.

Събитието започна точно в 10:00 часа и ще продължи до 19:00. В богатата програма на феста е включен и рибен пазар от производители. Екипът ѝ е проверил и част от цените: сом за 15 лв./кг, скумрия за 28 лв./кг, както и множество морски деликатеси.

Специален гост на събитието е Ути Бъчваров, който готви на живо за посетителите.



От легендите до трапезата: Как празнуват Никулден по света

Кулинарят подчерта, че за първи път готви „на истинските жълти павета“ в центъра на София. Той приготвя емблематичните си миди с ориз – ястие, което представя на всяко издание на пътуващия рибен фест. „Фестът обикаля България – беше във Варна, отиде до Бургас, до Ченгене скеле. Днес сме на жълтите павета, за да могат и софиянци да дойдат и да си изберат риба и рибни мезета“, обясни Ути.

Докато бъркаше огромния си тиган с черноморски миди, Бъчваров показа и някои тънкости. „Мидите с ориз трябва да изобилстват от миди – да не е много ориз и малко миди“, посочи той. Към ястието добавя моркови, лук, люта чушка и ядки. „Мидите са толкова бързи, че черупките им се отварят за минути. Оризът е предварително сварен и овкусен“, уточни кулинарят.

Освен кулинарните демонстрации, програмата на фестивала включва състезания по филетиране на риба, представяне на рибарски занаяти и занимания за деца. Организаторите очакват голям интерес през всички дни на събитието.