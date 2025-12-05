ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета и свиква протест в деня на обсъждането му, ако правителството не подаде оставка

61 народни представители от “Продължаваме Промяната”, АПС и МЕЧ внесоха вот на недоверие към правителството за “провал в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България”. Проектът за решение бе внесен в деловодството на Народното събрание и с участието на двама млади участници в протестите - студентите Ани Бодакова и Калоян Васев.

По-късно на брифинг в кулоарите на парламента лидерите на ПП-ДБ направиха кратки изявления:

Асен Василев, председател на “Продължаваме Промяната”:

“Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на българските граждани и ще подаде оставка незабавно. Ако не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, което ще бъде най-вероятно във вторник или сряда, ще свикаме още по-голям протест от този, който се случи на 1 декември. И каним всички български граждани да се присъединят към него. Силно се надявам да няма ескалация на следващите протести. Хубаво е Пеевски и Борисов да чуят площада. Силно се надяваме, че МВР ще си свърши работата, но за съжаление се притесняваме, че отново ще има провокации.”

Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България”:

“Очакваме всяка една политическа сила, която има малко останал политически инстинкт, да покрепи вота на недоверие, защото управляващите губят подкрепа с всяка изминала минута, в която продължават да стоят на власт и в която продължават да обслужват Пеевски. Внесохме този вот на недоверие с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което им благодарим, но очакваме в зала той да бъде подкрепен от всеки, който има малко останал политически инстинкт. Очакваме да отидем на избори максимално бързо, защото с тази гражданска енергия, която има в момента очакваме да има много по-висока избирателна активност и в нея да бъдат удавени всички купени гласове на Пеевски и той да остане едно електорално джудже. Настояваме за честни избори и припомням нашето многогодишно настояване за изцяло машинно гласуване. Трябва следващите избори да бъдат масови, да бъдат честни и Пеевски да бъде изолиран от политическата система.”

Ивайло Мирчев, съпредседател на “Да, България”:

“Едно настояване имам към Пеевски - да спре да си играе с етническата карта на страната, да спре да използва българските турци и българските роми като жив щит в последен опит да не бъде изкаран от обществено-политическия живот на страната. Разбирам, че в събота си събира областните координатори и кметове, за да им дава квоти да организират контрапротест следващата седмица. Това не трябва да се случва, не трябва да се случва по този начин, това е нелепо. Социалните мрежи са пълни с изяви на хора, които са разочаровани и бесни, че Пеевски ги нарича братя, те не го разпознават като техен лидер, като техен водач, като техен брат. Деветдеседатрските ДПС-опити да се играе с етническата карта не трябва да се случват и призовавам за разум.”

Атанас Атанасов, председател на “Демократи за силна България”:

“Внасяме вот на недоверие за провала в икономиката. Припомням една знаменателна фраза на президента Бил Клинтън - “икономиката, глупако”. Така че глупаците да си дадат сметка за какво искаме това правителство да си отиде.