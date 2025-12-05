Отстранена е аварията, която остави без парно и топла вода хиляди в центъра на София вчера.

Рано тази сутрин топлоподаването е възстановено, заявиха за bTV от „Топлофикация“.

Междувременно зрители на bTV сигнализират, че вече четири месеца по улица в столичния квартал „Младост 1“ тече топла вода.

„Топлофикация“ обещава да започнат ремонт следващата седмица, но не се ангажират със срок на изпълнение.

„Тук ще правим топла автомивка, както виждате - колите си мият безплатно гумите. По няколко пъти минавам, тъй като трудно се паркира. Може би ще го вземем на концесия, за да вземем някой лев и като съберем пари, да си отстраним сами аварията“, пошегува се Чавдар Делчев, който живее в „Младост 1“.