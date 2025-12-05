  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +13
Пловдив: +7 / +11
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +13
Русе: +9 / +12
Добрич: +10 / +11
Видин: +9 / +10
Плевен: +7 / +12
Велико Търново: +6 / +12
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +6 / +7

Синоптикът Петър Янков: До дни ще падне сняг, София ще е най-студената столица на Балканите

  • Сподели в:
  • Viber
Синоптикът Петър Янков: До дни ще падне сняг, София ще е най-студената столица на Балканите
A A+ A++ A

През почивните дни ще има слабо понижение на температурите. От тази вечер започват валежи. Късно следобед и през нощта ще започват превалявания от дъжд в югозападните райони. Това каза синоптикът Петър Янков.

В петък и събота над страната ще се установи дъждовно време, а температурите ще бъдат между 8-13 градуса.

"Ще вали на много места, по-интензивно в южните райони. Дори утре там е възможно и да прегърми. Това не е нещо необичайно", уточни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Синоптикът предупреди сънародниците ни, които ще пътуват към Гърция, че се очакват превалявания.

"Валежите ще продължават в неделя. Постепенно ще спират. София ще бъде една от най-хладните балкански столици - 6-7 градуса, в останалите места - до 12-13 градуса. В неделя валежните зони се изтеглят на изток", информира още Янков.

"В понеделник валежите ще бъдат история. Ще се установи време с разкъсана облачност, повече облаци ще има по Черноморието, където ще бъде и ветровито. На 8-9 декември времето ще се стабилизира.

В зимните курорти ще има малко сняг. През почивните дни температурите ще бъдат минус 2, минус 3 градуса над 2300 метра, а на планинските ни курорти - около 2-3 градуса", изтъкна синоптикът.

"В средата на следващата седмица се очертава валежен период, с понижение на температурите и валежи от дъжд и сняг. В Добруджа валежът от дъжд ще премине в сняг. По-интензивни по количество ще бъдат валежите в Стара планина. От петък отново започват мъгли, ръмежи и слънчеви часове следобед", каза още Янков.

Като валежни периоди той определи 10-13 декември и 18-22 декември, в навечерието на Коледа, когато се очакват превалявания от сняг и в населените места.

"Прогнозите са динамични", обобщи синоптикът.

#слаб сняг

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите