Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса

Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
Коледният дух завладява столицата.

Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса.

Инициативата е на Visit Sofia и "Столичен електротранспорт".

Снимки: БГНЕС

По празничното трасе минават и специално украсените коледни трамваи, които допълват атмосферата около тази историческа спирка, превърнала се в символ на квартала.

#Лозенец

