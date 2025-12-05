Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
Коледният дух завладява столицата.
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса.
Инициативата е на Visit Sofia и "Столичен електротранспорт".
Снимки: БГНЕС
По празничното трасе минават и специално украсените коледни трамваи, които допълват атмосферата около тази историческа спирка, превърнала се в символ на квартала.
