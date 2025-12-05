Четири държави се оттеглят от „Евровизия“ 2026 заради решението Израел да участва

Ирландия, Испания, Словения и Нидерландия потвърдиха, че няма да участват в „Евровизия“ 2026, след като Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) реши, че Израел може да остане в конкурса. Новината последва общо събрание на участващите телевизионни оператори, на което не беше проведено гласуване относно статута на Израел, въпреки призивите за официално решение. Вместо това членовете одобриха набор от нови правила, целящи да ограничат непропорционалното държавно промотиране или промотиране на песни от трети страни.

Според EBU, ясно мнозинство решило, че допълнително гласуване не е необходимо и конкурсът за 2026 трябва да продължи по план с въведените мерки за защита. Това обаче предизвика незабавни оттегляния. Ирландският обществен оператор RTÉ обяви, че не може да оправдае участие или излъчване на събитието във връзка с продължаващата хуманитарна криза в Газа и високия брой цивилни жертви. Испанската RTVE също заяви, че няма да участва или излъчва конкурса, като аргументира позицията си с недостатъчно прозрачен вътрешен процес, създаващ недоверие сред членовете.

Нидерландският Avrotros обяви, че участие би противоречало на основните публични ценности при настоящите обстоятелства, а словенската RTVSLO, която още по-рано тази година сигнализира за готовност за бойкот, потвърди, че участие би било против принципите на мир, равенство и уважение.

Испанският оператор е сред осемте национални медии, които поискаха тайно гласуване по време на срещата в Женева. RTVE по-късно обяви, че искането за отделно гласуване относно участието на Израел е било отхвърлено, което според тях е допълнително доказателство за политическо влияние върху събитието. Испанският министър на културата Ернест Уртасун публично подкрепи решението на RTVE, като подчерта, че културата трябва да застане на страната на мира и човешките права.

Въпреки оттеглянията, няколко оператора подкрепиха позицията на EBU. BBC потвърди, че ще излъчи конкурса през следващата година, като заяви, че гласуването се отнася до последователното прилагане на правилата на EBU и гарантирането на инклузивност. Германската SWR също планира да остане в надпреварата, като преди събранието подчерта, че „Евровизия“ е конкурс на телевизионните оператори, а не правителствено събитие, и че израелският оператор Kan отговаря на техническите изисквания за участие.

Новите правила, обсъждани на срещата, бяха въведени частично във връзка с опасения след победата на Израел в публичното гласуване през май, което предизвика оплаквания относно мащаба и методите на промотиране. 65% от делегатите подкрепиха промените, 23% бяха против, а 10% се въздържаха. Северните оператори от Норвегия, Швеция, Финландия, Дания и Исландия подкрепиха обновлението, като го определиха като необходима стъпка за засилване на доверието в гласуването и призоваха за продължаващ диалог относно целостта на конкурса. Исландският RÚV, който по-рано обмисляше бойкот, обяви, че ще прегледа позицията си следващата седмица.

Президентът на Израел, Исаак Херцог, приветства резултата, заявявайки, че страната му има право да бъде представена „на всяка сцена“ и изрази надежда конкурсът да продължи да насърчава културния обмен и международното приятелство.

Изданието за 2026 г., което ще бъде 70-то в историята на „Евровизия“, ще се проведе във Виена след победата на Австрия тази година. Дискусиите около участието на Израел бяха особено чувствителни в Германия и Австрия. В Германия няколко политици предложиха SWR да се оттегли, ако Израел бъде изключен, докато австрийската ORF изрази предпочитание страната да участва.

Израел участва в „Евровизия“ от 1973 г. и е печелила четири пъти. Докато бе оставена в конкурса през последните две години въпреки обществените спорове, Русия бе изключена през 2022 г. след започването на пълномащабната инвазия в Украйна.