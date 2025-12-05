Гърция под вода! Байрон парализира цели области

Южна Гърция отново е изправена пред сериозна климатична криза, след като циклонът „Байрон“ премина с изключителна сила и причини наводнения, щети и затваряне на обществени институции. Множество райони са без достъп, а спасителните екипи са залети със стотици сигнали, докато жителите са призовани да се оттеглят в по-високи части на жилищата си.

Наводнения, затворени училища и предупреждения към гражданите



Вълната от лошо време, наречена от метеоролозите „Байрон“, очаквано обхвана много региони на Южна Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ. Има сериозни проблеми в редица части на столичната област Атика, включително Мегара, Неа Перамос и Мандра, където пътищата са наводнени, а паднали дървета блокират движението.

Всички училища и детски градини в Атина са затворени, като същата мярка е въведена и в райони на Тесалия, Додеканезите, Пелопонес и Централна Гърция. До жителите на Мегара и Мандра беше изпратено предупреждение от спешния номер 112 да напуснат сутеренните и партерните помещения и да се преместят на по-високи етажи заради риска от внезапни наводнения.

Противопожарните служби съобщават за стотици повиквания за изпомпване на вода, отстраняване на паднали дървета и оказване на помощ на хора, ограничени в домовете си.

Дъждовна стихия парализира пътища и създава опасни ситуации

Многобройни пътища в Атика са временно затворени, а движението в столичните райони е нарушено. Министерството на вътрешните работи обяви, че държавните служители, които не могат да достигнат до работното си място заради условията, могат да отсъстват без административни последствия.

В Атика и в Пелопонес са отчетени най-големите количества валеж. В Глифада, област Атика, са измерени 120 мм дъжд само в рамките на 6 часа през нощта и 250 мм общо за едно денонощие. Цикладските острови в Егейско море са засегнати от силни валежи, придружени от интензивна гръмотевична активност.

Блокирани хора и спасителни операции

Край Финикунда на полуостров Пелопонес е преляла река и е застрашила живота на няколко души. Двама германски туристи са били блокирани в каравана, която е била залята от водата. В подобна ситуация са попаднали и двама граждани на Унгария, собственици на къща в района. Кметът на общината също е бил принуден да изостави автомобила си. Спасителните екипи са успели да изведат всички в безопасност.

Очаква се валежите постепенно да се изместват на север и изток. Най-високите количества се предвиждат в части на областите Пиерия, Иматия, Халкидики, Тесалия, Спорадските острови, източната част на Егейско море и Додеканезите.