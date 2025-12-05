  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +13
Пловдив: +7 / +11
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +13
Русе: +9 / +12
Добрич: +10 / +11
Видин: +9 / +9
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +6 / +13
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +6 / +7

Проблем с достъпа до сайтове и платформи, използващи Cloudflare

  • Сподели в:
  • Viber
Проблем с достъпа до сайтове и платформи, използващи Cloudflare
A A+ A++ A

Потребители от различни държави съобщават за масови затруднения при достъп до редица популярни сайтове, включително Canva, Downdetector и други платформи, използващи инфраструктурата на Cloudflare.

Засегнатите страници връщат съобщение “500 Internal Server Error”, което обикновено сочи към проблем в сървърната обработка.

По информация от технически форуми и потребителски канали в социалните мрежи, проблемите се наблюдават едновременно в Европа, Австралия и части от Северна Америка. Част от потребителите съобщават, че „дори Downdetector е недостъпен“, което подсказва за по-широк инфраструктурен инцидент.

Към момента няма официално потвърждение от Cloudflare, но характерът на грешките и броят засегнати услуги навеждат на извод, че вероятната причина е временен срив или техническа неизправност в мрежата на компанията.

Екипи на засегнатите платформи работят по възстановяване на нормалната работа.

Вчера Cloudflare отблъсна най-мощната кибератака в историята.

#интернет

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Технологии
Последно от Технологии

Всички новини от Технологии »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите