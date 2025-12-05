Черната златка унищожава овощните градини в България

Вредителят черна златка (Capnodis tenebrionis) нанася необратими щети върху овощните насаждения в България, което вече води до реални фалити на земеделски производители. За ескалиращия проблем алармираха от Браншова камара "Плодове и зеленчуци" (БКПЗ) в позиция, разпространена до медиите днес.

"Това е криза, която расте ежедневно. Нашите членове губят поминъка си, а държавата към момента не е представила решение как ще бъде овладяна ситуацията", заявиха от ръководството на БКПЗ, цитирани от БТА.

Според организацията, само през последните седмици в област Хасково са регистрирани първите фалити на овощни стопанства. Многогодишният труд на фермерите е унищожен за кратко време, тъй като вредителят атакува кореновата система на дърветата и ги оставя без шанс за възстановяване.

Липса на адекватна държавна намеса

От БКПЗ посочват, че въпреки многократните разговори с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), реални действия липсват. Проведените срещи с експерти до момента не са довели до създаването на конкретен план за контрол на вредителя или механизъм за обезщетяване на пострадалите.

"Черната златка не просто вреди – тя унищожава бъдеще. Ако държавата не действа незабавно, българското овощарство ще понесе щети, от които няма да може да се възстанови години", категорични са от браншовата организация.

За да се предотврати пълен крах на сектора, от Камарата настояват за четири спешни мерки:

Незабавна държавна намеса за криза с национален мащаб.

Изготвяне на ясен план за ликвидиране на вредителя.

Финансови компенсации за стопаните с унищожени градини.

Включване на научната общност и Селскостопанска академия (ССА) за разработване на ефективни методи за борба.

БКПЗ заяви готовност за незабавно включване в експертни групи и кризисни щабове, за да се намери работещо решение за спасяване на българското овощарство.