Борисов: Провокатори тормозят семейството ми! Денков търсеше Пеевски при проблем!

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов коментира острата провокация, разиграла се снощи пред дома му в Банкя. „Защо „Величие“ не отидат при Радостин Василев, който подаде сигнал срещу тях, че са пирамида, а идват в Банкя. Изнасям три деца при комшиите. Комшиите вече се възмущават. Другите партии си мълчат. Ще дойде време да ходят по техните къщи. Тази мода ще им се върне от живота, не от мен“, заяви Борисов.

Той разказа, че е бил принуден да буди децата си посред нощ, за да ги изведе при съседи, защото пред дома му били докарани хора, които според него са получили пари, за да участват в акцията. „Знам какво е да будиш деца, които са на училище, да ги вдигаш по пижами, да ги водиш при комшиите, а пред дома ти да се струпат около 50 души, на които им дадоха пари. Разплатиха се с тях на паркинг в Люлин“, заяви той.

Борисов отрече да е водил разговори с Делян Пеевски по бюджета и подчерта, че единствено ГЕРБ определя своята позиция. „Не съм говорил с Пеевски за бюджета. Аз отговарям за ГЕРБ. Когато всички казваха Борисов да лидира процеса и да направи правителство, ние събрахме малцинство, в което присъединихме АПС и направихме правителство. Впоследствие, когато АПС излезе, Пеевски дойде и без да иска постове, без да иска нищо подкрепи правителството“, обясни той.

Борисов подчерта, че не възнамерява да се отклонява от политиката на ГЕРБ и от волята на хората, които са му дали мандат в парламента. „Много ясно казах на всички колеги, че няма вече да мърдам от политиката на ГЕРБ, от това, което хората, които ни пратиха в парламента, искат“, заяви той.

"Днес ще направя един тест дали работим заедно - събрахме подписи и входираме искане да закрием комисията "Сорос", каза още председателят на ГЕРБ.



Лидерът на ГЕРБ допълни, че ако политическата обстановка го наложи, е готов да подаде оставка като депутат. „Ще подам оставка като депутат, ако е нужно. Но сега не виждам това да е нужно. Кой ще ви говори тук тогава? Ще започнете да ме причаквате пред централата“, каза Борисов.

Той увери, че ако днес има разбирателство на Тристранката, още във вторник може да се внесе бюджетът и парламентът да започне разглеждането му. „Ако има вот на недоверие, това ще ни забави допълнително и ще утежни процеса. Ще правим извънредни заседания, за да го приемем преди Коледа“, предупреди той.

Борисов призова всички депутати и политически сили да охладят страстите и да работят за стабилност. „Когато дойде проблемът с Украйна, във вторник с Манфред Вебер почти час и половина разговаряхме, тези дни се решава въпросът за замразените руски активи. Познавам президента Путин и винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби тази война чисто имиджово заради него. Тази война е чудовищна със стотици хиляди жертви и тежка рецесия в Европа“, заяви той.

Според Борисов Европа трябва да действа разумно и прагматично, за да избегне задълбочаване на конфликта. „Европейците трябва да направим това, което направи Тръмп. Ключовата дума е мир. С тези замразени активи не трябва да наливаме в мелницата на войнолюбците, тези активи трябва да се дават за иновации и растеж. Моето мнение е мир. Трябва да постигнем мир. След това има време, в което да започнат преговорите, които да защитят териториите на Украйна“, допълни лидерът на ГЕРБ.

Той заяви, че замразените руски активи могат да бъдат използвани за възстановяването на Украйна и за излизането на Европа от рецесия. Борисов припомни, че правителството, излъчено със сглобката, е имало силна атмосфера и добър микроклимат. „Бяхме много силна сглобка с много хубав микроклимат. Денков търсеше Пеевски, когато имаше проблем. Когато дойде въпросът за оръжието, трябваше коренно да променя мнението си за войната“, разказа той.