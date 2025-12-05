Тръмп очаква в крайна сметка войната в Украйна да бъде разрешена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на церемонията по запалването на коледната елха във Вашингтон, че очаква войната в Украйна в крайна сметка да бъде разрешена. Говорейки за глобалните усилия на неговата администрация, Тръмп отбеляза, че САЩ работят за приключване на множество конфликти по света и се фокусират върху уреждането на войната между Русия и Украйна, като същевременно призна тежката действителност на многото жертви от двете страни.

Тръмп спомена работата на специалния си пратеник Стивън Уиткоф и на зет си Джаред Кушнър, които се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва на 2 декември. Според Тръмп и двамата смятат, че Путин проявява интерес към прекратяване на войната, въпреки че следващите стъпки остават несигурни. Съобщава се, че САЩ са информирали украинската страна за тези разговори и че украински официални лица са били поканени да продължат преговорите в Съединените щати.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс определи неспособността да се сключи мирно споразумение за Украйна като едно от най-големите разочарования по време на мандата си, но подчерта, че е постигнат напредък и остава предпазливо оптимистичен. Ванс отбеляза, че администрацията първоначално е смятала уреждането на конфликта за сравнително лесно и признава продължаващото разочарование от продължителността на преговорите.

Според чуждестранни медии, по време на срещата в Кремъл Уиткоф и Кушнър обмисляли да представят на Русия потенциална позиция на САЩ, която признава контрола ѝ върху завзетите територии като част от мирното споразумение. Тръмп и Ванс подчертаха, че усилията за постигане на разрешение продължават, като и двамата изразиха надежда за осезаем напредък в следващите седмици.