Голяма секира: Цените в сладкарницата на Линда Петкова скочиха до небесата

Кирил Петков отново влезе в светлините на прожекторите с поредното самохвално изказване, че бил излязъл от политиката "по-беден, отколкото е влязъл“, защото нищо не бил откраднал, а в същото време сладкарничката на жена му "се движела много добре“.

Думите му само разпалиха шегите, че бившият премиер вече се води безработен, но поне има щастието да е издържан от съпругата си, която отдавна е превърнала безглутеновите и нисковъглехидратни десерти в своя златна жилка.

Истината е, че сладкарницата на пъпа на София преживя доста тежък период, след като цели два месеца уебсайта не работеше, под предлог, че е в профилактика. Клиенти беснееха, че не могат нито да разгледат менюто, нито да си поръчат торта по друг начин, освен да отидат лично. За феновете на веган десертите на Линда това се оказа истинска драма, защото мнозина разчитаха на онлайн поръчките. А служителите, попитани от "Ретро“ защо сайтът не работи, обясниха, че се е наложила пълна реконструкция и най-вече актуализиране на цените заради влизането на страната в Еврозоната.

Казано иначе – еврото още не е дошло, но цените на Линда вече се вдигнаха, въпреки че именно партията на мъжа й успокояваше всички, че поскъпване при преминаването към еврото няма да има.

И наистина скокът е впечатляващ. Емблематичният "Чийзкейк на Ема“ и в обикновения, и в "кето“ варианта върви по 110 лева, чийзкейкът с боровинки и лимон вече е 120. Бадемовият тарт със сини сливи е стигнал внушителните 128 лева.

За поръчковите торти на няколко етажа клиентите шушукат, че цените са "космически“, а някои дори се шегуват, че човек трябва да вземе малък кредит, ако иска да празнува рожден ден с торта "Линда“.

"Извинявайте, ама за тия пари искам тортата сама да ми донесе подарък“, възмущава се дама от квартала, която е била редовен клиент, но вече гледа тортите само през витрината. Друг пък отсича:

"Вкусни са, няма спор, ама все пак не са поръчани от Ню Йорк – аз толкова за автомобил не давам на месец“. Трети, който има диабет и си купувал торти без захар, добавя, че и със старите цени едва смогвал, а сега предпочитал да си направи десерт у дома. На фона на тези коментари Линда невъзмутимо продължава да развива бизнеса, а Киро – да разчита на нейните пари. Докато той уверява, че е станал по-беден, противниците му злорадстват, че поне жена му успява да пълни семейния бюджет.

Въпреки всички критики обаче сладкарница "Амели“ продължава да е притегателна точка за заможни почитатели на "здравословните“ десерти, които не се стряскат от цените и със самочувствие купуват торти като произведения на изкуството. А за тези, които въздъхват срещу новите етикети, остава надеждата, че поне след като вече два месеца сайтът беше в ремонт заради новия ценови лист в евро, сладкарницата ще предлага нещо, което ще оправдае този рязък скок.