Европейците алармират за потенциално предателство от САЩ в мирните преговори за Украйна

Финландският президент Александър Стуб предупреди европейските лидери, че американските представители вероятно е поддържало паралелни контакти с Русия, докато в същото време е водило преговори с Украйна във Флорида на 30 ноември.

Предупреждението идва малко след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва на 2 декември. Пътуването им засили тревогата в европейските столици относно намеренията на Вашингтон, докато последният опит за формулиране на мирна рамка напредва.

Европейските лидери обсъдиха състоянието на текущите разговори, които включваха срещи в Женева и отделен кръг във Флорида. В Маями Украйна бе представлявана от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който се срещна с държавния секретар Марко Рубио, Уиткоф и Къшнър. Там фокусът бе върху преработването на първоначалното 28-точково мирно предложение.

Според разпространения протокол, Стуб е заявил пред френския президент Еманюел Макрон, украинския президент Володимир Зеленски, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и други европейски представители, че е говорил с Къшнър след завръщането на американската делегация от Москва. Според него е изглеждало, че американците са поддържали контакт с руски представители, докато разговорите с украинската страна все още са били в ход във Флорида.

Стуб добавил, че Къшнър е описал московската среща като „конструктивна“, намеквайки, че повечето елементи от проекта вече са договорени. Основният нерешен въпрос, по думите му, остава руското изискване Украйна да отстъпи територии - нещо, което Киев категорично отказва.

Както отбелязва Der Spiegel, Зеленски първоначално е трябвало да присъства на пълен брифинг с американските представители в Брюксел. Вместо това той изпратил по-нисък ранг делегати в Маями на 4 декември. Зеленски предупредил, че украинският екип рискува да бъде подложен на силен натиск от САЩ, ако европейските лидери не участват на следващите срещи, подчертавайки, че въпросите за териториите не могат да се обсъждат без неговото лично участие.

Няколко участници изразили притеснение, че САЩ може в крайна сметка да се опитат да договорят с Москва споразумение, което да е неприемливо както за Украйна, така и за ЕС. Макрон отбелязал, че „има шанс САЩ да предадат Украйна“ по въпроса за териториите, особено ако няма ясни ангажименти по отношение на гаранциите за сигурност.

Стуб призовал лидерите да участват лично в предстоящите кръгове, подчертавайки, че Украйна не бива да остава „сама срещу тези хора“. Италианската премиерка Джорджа Мелони обаче предупредила, че прекалено високото европейско присъствие редом с Къшнър и Уиткоф може да изглежда като знак на слабост.

По време на разговора европейските представители изразили недоволство, че САЩ водят паралелен диалог с Русия, докато националните съветници по сигурността на ЕС са били изключени от ключови обсъждания. Лидерите, сред които Макрон, Рюте, Стуб и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, подчертали, че всяко споразумение трябва да включва твърди гаранции за сигурността на Украйна и да запази европейски контрол върху решенията за замразените руски активи.

Зеленски подчертал, че следващите дни ще бъдат решаващи. Германският канцлер Фридрих Мерц го предупредил да действа предпазливо, като заявил, че „те си играят и с теб, и с нас“.

Дискусията се провежда на фона на засилен натиск от страна на президента Тръмп за постигане на договорен край на конфликта. Първоначалният 28-точков проект, представен през ноември, предвижда ограничаване размера на украинската армия, замразяване на стремежа за членство в НАТО и изтегляне от райони, контролирани от Киев - условия, които силно притесниха европейските правителства, много от които заявиха, че не са били консултирани преди огласяването на плана.