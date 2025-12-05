Недоволството продължава: Протестни вълни заляха шест български града

Протестни прояви избухнаха тази вечер в няколко големи български града. Недоволни граждани се събраха в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково и Монтана, като навсякъде демонстрациите преминаха мирно, но с видима решителност.

На площад „Съединение“ в Пловдив протестиращите настояха за оставката на кабинета „Желязков“ и за предсрочни избори. Те поискаха смяна на модела на управление и край на корупционните практики. Сред акцентите в исканията бяха и по-високи доходи, по-голяма социална защита за уязвимите групи и повече средства за пенсии, образование и здравеопазване в проектобюджета.

„В петък вечер отново ще излезем на площада“, заявиха протестиращи от местната структура на партия „Възраждане“, която организира демонстрацията.

Във Варна протестиращите се събраха пред сградата на съда и потеглиха на шествие от площад „Независимост“. По улиците на града отекваха скандирания „Оставка“ и възгласи срещу лидера на ДПС – Делян Пеевски. Протестът беше мирен, но под засилено полицейско наблюдение.

Хората заявиха, че няма да отстъпят и ще продължат да излизат на улицата.

В Бургас протестът се проведе пред сградата на общината, където се чуваха възгласи „мафия“ и „оставка“. Недоволните обвиниха управляващите в погрешна финансова и социална политика и в многогодишна „арогантност“.

Организаторите от „Възраждане“ призоваха още в началото проявата да бъде гражданска, без политически символи и лозунги.

В Стара Загора недоволните започнаха пред общината и се отправиха на шествие по градските улици. Гражданите настояват за оставка на правителството и подчертаха решителността си:

„Всеки ден, поне до края на годината, ще бъдем по улиците и площадите“, заявиха участници.

На площад „Свобода“ в Хасково се събраха стотици протестиращи. Те скандираха „оставка“ и „мафия вън“, настоявайки за възстановяване на икономиката, по-добри доходи и оптимизация на държавната администрация, вместо нови увеличения на данъци и осигуровки.

Протестиращите посочиха, че повече не могат да търпят „беззаконията и кражбите“ в страната.

За втора поредна вечер жители на Монтана и региона се събраха пред областната администрация, настоявайки за оставка на кабинета. След това тръгнаха на шествие по централните улици на града.