Лекари алармират! Здравната каса купува здраве за цената на маникюр

Здравеопазването в България работи с ограничени средства и се нуждае от реформи. Според председателя на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов страната продължава да отделя твърде малко публични средства за здраве и сe сблъсква с нарастващ брой неосигурени граждани, което изкривява системата и я прави нестабилна.

Недофинансиране, ниска вноска и много неосигурени

България заделя 5% от БВП за здравеопазване и е с най-малката здравноосигурителна вноска. Това каза председателят на лекарския съюз Николай Брънзалов пред Нова телевизия. Той подчерта важността на реформите в здравеопазването, като предлага различни механизми за по-добро финансиране на системата.

Брънзалов отбеляза, че страната разполага с най-ниската здравноосигурителна вноска, което е основен фактор за недофинансирането на системата. Той подчерта, че вдигането на здравноосигурителната вноска не е единственото решение на проблемите. Според него въпросът е много по-комплексен и включва разнообразни фактори, като високия процент на неосигурени български граждани.

„В България този процент на здравно неосигурени е огромен. Много хора не плащат осигуровките си по различни причини, а когато се разболеят, се връщат и започват да плащат дълговете си. Но след това пак спират. Това е проблем, който трябва да се реши чрез адекватни мерки”, заяви той.

Според председателя на лекарския съюз здравната система в България позволява лесно влизане и излизане от нея. По думите му това води до лошо управление на ресурсите и неравенство в достъпа до здравни услуги.

Високи доплащания и ниска стойност на услугите

България е на едно от първите места в Европа по доплащания за здравни услуги. Това се дължи основно на ниската здравноосигурителна вноска и малкия процент от БВП, който се отделя за здравеопазване. Според Брънзалов, такава система е заложена още в началото на реформата и тепърва ще се изправим пред нови трудности.

„Здравната каса купува услуга, например консултация при специалист – 50 лв. Това е много малка сума. Толкова е един маникюр или вече трудно ще си намерите маникюрист за тази услуга. Това е проблем, който трябва да се реши в бъдеще”, допълни той.

Концентрация върху болничната помощ и бавни темпове на реформа

Брънзалов подчерта, че системата на здравеопазване в България все още е твърде съсредоточена върху болничната помощ, докато доболничната помощ остава слабо финансирана. Според него, тежестта на здравната система трябва да бъде преместена от болниците към доболничната помощ, като същевременно трябва да се увеличи финансирането на тази част от здравната система.

„Българският лекарски съюз винаги е поддържал политика за преминаване на тежестта от болничната към доболничната помощ. Това е не само по-ефективно, но и по-евтино за здравната система”, заяви той.

Председателят на лекарския съюз отбеляза, че въпреки усилията за повишаване на бюджетите за здравеопазване, темповете на промяна са бавни и често не отговарят на реалните нужди на гражданите. „Ние все още не сме успели да намерим правилното решение за всички проблеми, но с постоянни усилия и сериозен подход можем да постигнем напредък”, заключи той.