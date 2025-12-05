Кметът на Враца завежда дело срещу протестиращи заради тормоз над семейството му

Сигнал в прокуратурата за издевателство над семейството му ще подаде днес кметът на Враца Калин Каменов. Това написа той късно снощи в профила си във Facebook, след като част от протестиращите срещу правителството граждани отидоха пред кооперацията, където живее кметът, скандирайки, „Оставка“ и „Мафия“. „Няма да позволя никой да тормози семейството ми! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно“, написа кметът, допълвайки, че освен че ще подаде сигнал до прокуратурата, ще заведе и дело.

В обръщението си Калин Каменов посочва, че в момента не е в града и ще се прибере този следобед. „Ако имате проблем с мен, че си давам здравето, енергията и цялото внимание за развитието на Враца, то заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата. Това постигна протестът във Враца. Жалко, че сред протестиращите е имало и нормални хора, които не са направили нищо...“, заяви още кметът на Враца Калин Каменов.

Снощният протест бе организиран от граждани във социалните мрежи. Недоволните се събраха на площад „Суми“, преминаха по централната пешеходна улица във Враца и се спряха пред сградата на общината. През цялото време имаше скандирания „Оставка“, „Българи юнаци“, „Мафия“. Около час след началото организаторите обявиха край на протеста, но група граждани се отправиха към кооперацията на кмета, където освиркаха и охраняващите ги полицаи.