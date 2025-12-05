Пишат нова формула за сметките за парно

Сметките за парно отопление за месец ноември ще бъдат прогнозни и ще се базират на консумацията през същия период на предходната година. Причината за тази мярка е съдебно решение, с което бе отменена формулата за определяне на дела на така наречената такса "сградна инсталация". Това стана ясно по време на специализирана конференция, организирана от Българския енергиен и минен форум, пише Труд.

Нови правила и права на етажната собственост

Въпреки отмяната на формулата, Наредбата за топлоснабдяването все още съдържа механизми за формиране на месечните задължения. Иван Маринов, директор на дирекция "Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации" в Министерството на енергетиката, разясни, че нормативната уредба позволява на етажната собственост сама да определи дела на сградната инсталация в диапазона от 20 до 40 процента от общото потребление.

В сградите, където съседите не са взели такова решение, абонатите ще получат прогнозни сметки на база миналогодишното потребление, дори ако уредите им са на реален месечен отчет. "Сградната инсталация е дължима и трябва да се разпредели", подчерта Иван Маринов.

Защо съдът отмени формулата

Според експертите от енергийното ведомство, Върховният административен съд (ВАС) е отменил формулата не заради грешни параметри, а поради допуснати процесуални нарушения при приемането ѝ и липса на прозрачност. Съдът на Европейския съюз също е излязъл със становище, че методиката не е достатъчно ясна за крайните потребители.

В момента Министерството на енергетиката работи по създаването на нова формула, в която всички компоненти да бъдат напълно разбираеми. Целта е разходите да се разделят ясно на две групи – такива, които зависят от индивидуалното потребление, и фиксирани разходи за общите части, върху които клиентът няма пряко влияние.

Русе е крачка напред с месечния отчет

По време на дискусията бе отбелязано, че топлофикациите в Русе, Плевен, Пловдив и Варна вече работят на принципа на месечния отчет. За разлика от тях, в София преминаването към този модел изисква решение на етажната собственост, което често се оказва пречка.

Милена Стоянова, управител на фирма за топлинно счетоводство, настоя за законодателни промени, които да задължат домакинствата да преминат към ежемесечен отчет. Това би елиминирало прогнозните сметки и последващите изравнителни фактури.

Дистанционно отчитане до 2027 година

До 1 януари 2027 година всички топломери трябва да позволяват дистанционен отчет, стана ясно още на форума. Това изискване вече е валидно за водомерите за топла вода, като предстои да бъде регламентирано и за уредите за дялово разпределение. Към момента около 70 на сто от топломерите в страната вече са с дистанционно отчитане.

Критично състояние на мрежата

Иван Маринов алармира за тежкото състояние на инфраструктурата. Над 60 процента от топлопреносната мрежа в България е на възраст над 30 години, което е предпоставка за чести аварии. Особено критично е положението във Враца, където над 90 на сто от тръбите са остарели, както и в столичния квартал "Изток", където топлоподаването през този сезон е под въпрос заради множество пробиви.