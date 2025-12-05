СФСМВР: Трудно можем да приемем, че животът на загинал полицай е оценен на 5 000 лева

Българското общество заслужава по-силни, по-справедливи и по-отговорни решения. Това заявиха от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) в остра позиция относно решението на Софийски градски съд (СГС) да пусне на свобода срещу 5000 лева гаранция шофьора, обвинен за смъртта на полицейски служител в София.

Животът срещу сумата от 5000 лева

"Трудно можем да приемем, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото – може да бъде оценен на гаранция от 5 000 лева", посочват от най-голямата синдикална организация в системата на вътрешното министерство.

Според тях подобни съдебни актове влияят пряко върху доверието в правосъдието и усещането за сигурност у гражданите. От федерацията допълват, че когато е засегнат човешки живот, мерките за неотклонение трябва да бъдат съразмерни с тежестта на последиците и реалната обществена опасност.

"СФСМВР застава твърдо зад семейството на нашия загинал колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост", пишат още в позицията си от синдиката.

Безумна скорост на Северната тангента

От СФСМВР акцентират върху факта, че автомобилът е управляван със 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч. Според позицията, тази скорост сама по себе си представлява тежко нарушение и демонстрация на пълно пренебрежение към правилата за движение и живота на останалите участници в движението.

"Трудно можем да приемем, че подобни действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни", допълват от организацията.

Хронология на трагедията

Тежкият инцидент се случи на 1 декември на Северната скоростна тангента в столицата. Първоначално, около 02:00 часа сутринта, сръбски тир блъсна и уби на място 61-годишен пешеходец. На мястото бе изпратен екип на "Специализирани полицейски сили" за обезопасяване на района.

Докато служителите изпълняваха служебните си задължения, лек автомобил връхлетя с висока скорост върху патрулката. При удара загина 42-годишен полицай. Заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" в СДВР комисар Владимир Иванов потвърди, че загиналият служител е бил блъснат от кола, движеща се със значително превишена скорост